به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «علیرضا تقوینیا» تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بینالملل در گزارشی، به نبردهای اخیر رژیم صهیونیستی با حزبالله لبنان پرداخت و بیان داشت: پهپادهای فیبر نوری حزبالله، دشمن را به شدت آزار داده و به کابوس صهیونیستها بدل شده است.
وی افزود: این پهپادها برای اولین بار در جنگ روسیه و اوکراین استفاده شد؛ اما الان حزبالله به فناوری این پهپادها دست پیدا کرده و به شدت از اسرائیلیها تلفات میگیرد.
تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: تارهای فیبر نوری، رشتههای باریک و بلندی هستند که میتوانند دادهها را همانند کابلهای معمولی اما با کیفیت، سرعت و حجم بالاتر منتقل کنند؛ مثلا یک تار فیبر نوری میتواند انتقال دادهها را تا صد گیگابایت بر ثانیه پوشش داده و امکان انتقال مستمر ویدیوهای با کیفیت را به اُپراتور آن میدهد.
علیرضا تقوینیا به بُرد سی کیلومتری پهپادهای فیبر نوری حزبالله اشاره کرد و بیان داشت: هیچ سامانهای در اسرائیل توانایی مقابله با آن را ندارد؛ چرا که کوادکوپترها سیگنال دریافت نمیکنند که اسرائیل بتواند از طریق پارازیت، عملکرد آن را مختل کند؛ لذا باعث شده که اسرائیلیها تلفات زیادی بدهند و فعلا هیچ راهکاری برای آن ندشته باشند.
کوادکوپترها، نقطه قوت جنگ چریکیِ حزبالله
وی به هزینههای پایین ساخت پهپادها اشاره کرد و گفت: حزبالله تکنولوژی ساخت این پهپادها را در دست دارد و آن را از طریق اجزای الکترونیکی در دسترس میسازد؛ لذا هم تکنولوژی و هم قطعات ساخت این سلاح در لبنان یافت میشود.
تحلیلگر امور بینالملل به ویژگیهای ساختاری کوادکوپترها پرداخت و اظهار داشت: این پهپادها در ارتفاع کم و با سرعت بالا پرواز میکنند. جنس بدنه از فایبرگلاس سبک ساخته میشود و به دلیل عدم تولید گرما، از سیستمهای دفاع فعال بر روی تانکهای مرکاوا عبور کرده و به هدف اصابت میکند.
دکتر تقوینیا به سر جنگی بیست کیلوگرمی کوادکوپترها و قدرت تخریب بالای آن اشاره کرد و بیان داشت: این پهپادها به نقطه قوت جنگ چریکی حزبالله تبدیل شده و به نقاط ضعف اسرائیل در جنوب لبنان حمله میکند. بُرد مؤثر این سلاح، بخش قابل توجهی از شهرهای مرزی لبنان را در بر میگیرد و قدرت مانور بالایی را در اختیار رزمندگان حزب الله برای دفاع از لبنان قرار میدهد.
منبع: کانال تفسیرگر
