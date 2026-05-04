به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت‌کنندگان در این مراسم با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی، ادامه مسیر مقاومت و هوشیاری در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه، مقابله با اقدامات دشمنان امت اسلامی را ضروری دانستند.

این همایش که با عنوان «کنفرانس تعزیتی شهدا و علما» در باشگاه مطبوعات راولپندی برگزار شد، در آن جمعی از علما، اندیشمندان و فعالان فرهنگی پاکستان حضور داشتند.

سخنرانان این کنفرانس با تاکید بر جایگاه شهدا در تقویت هویت اسلامی، بر ضرورت وحدت میان مذاهب اسلامی به ویژه شیعه و سنی تأکید کرده و اختلاف‌افکنی را از مهمترین ابزارهای دشمنان برای تضعیف جهان اسلام دانستند.

آنان با اشاره به تحولات منطقه، بر نقش انقلاب اسلامی ایران در تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی نیز تاکید کرده و تصریح داشتند که این مسیر که پس از شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و ایستادگی ملت ایران در مقابل جبهه استکبار جهانی به سوی سربلندی امت اسلامی هموار شده، همچنان الهام بخش ملت‌های مسلمان است.

«علامه سید ساجد علی نقوی» نماینده ولی فقیه در کشور پاکستان با بیان اینکه آیت‌الله خامنه‌ای شخصیتی جامع و دارای ابعاد فکری گوناگون بود، گفت: ایشان انقلاب اسلامی را به اوج و بالندگی رساند و پیام روشن مکتب اهل‌بیت علیهم السلام، به ویژه اندیشه حسینی، را به جهانیان منتقل کرد.

رهبر شیعیان پاکستان افزود: این اندیشه بر این اصل استوار است که پیروان این مکتب در برابر هیچ قدرت باطلی سر تسلیم فرود نمی‌آورند و فرهنگ شهادت را بخشی از هویت ایمانی و تاریخی خود می‌دانند و به همین دلیل است که جمهوری اسلامی ایران به رهبری سید علی خامنه‌ای، با ایستادگی و مقاومت در برابر فشارها و دشمنی‌ها توانسته است این حقیقت را به اثبات برساند که در مسیر حق نه سازش جایگاهی دارد و نه عقب‌نشینی.

وی همچنین تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم اسرائیل، نه تنها غرور آنان را در هم شکست، بلکه از عزت، هویت و جایگاه اسلام نیز به طور شایسته پاسداری کرد.

