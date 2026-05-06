خبرگزاری بین المللی اهل بیت علیهم السلام _ ابنا: در تحلیل رویدادهای جنگ اخیر، اگر تنها به سطح نگاه کنیم، انبوهی از آهنپارهها و موشکها را میبینیم که زیرساختهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی را نشانه رفته است. اما اگر عمیقتر بنگریم، یک حقیقت استراتژیک دیگر هم خودنمایی میکند: این موشکها دو خرابی متفاوت ایجاد میکنند؛ یکی در «بتهای امنیتی» تلآویو، و دیگری در «دیوارهای بیاعتمادی» در جهان اسلام.
بیتردید، اولین و ملموسترین دستاورد این عملیات، به چالش کشیدن ابرقدرتنمایی رژیم صهیونیستی است. پدافند گنبد آهنین که سالها از آن به عنوان معجزه نظامی یاد میشد، وقتی در برابر ارادهی مقاومت قرار میگیرد، آسیبپذیری خود را نشان میدهد. این یعنی تخریب ابهت پوشالی صهیونیسم.
اما وجه دوم، شگفتانگیزتر است. قرآن کریم وعده داده که مؤمنان در برابر کفار، سخت و در میان خود، مهربانند. آنچه امروز رخ داده، تجلی عینی همین نرمافزار قرآنی است. تخریب زیرساختهای دشمن، به قوام جامعه مسلمین انجامیده است. اقشار مختلف مردم در کشورهای اسلامی -از غزه تا تهران و از یمن تا لبنان- با دیدن این صحنهها، احساس میکنند که هنوز امیدی هست؛ هنوز کسی هست که بتواند «بگوید نه».
مردم فلسطین وقتی بارش موشکها بر سر اسرائیلی ها را از سمت ایران می دیدند با ذوق و شوق ویدیوهایی برای جهان ارسال کردند و از ایران تشکر کردند. این یعنی تمام تلاش رسانه ی دشمن نابود شده است و آنچه آنها می خواستند نشد. دیگر اهالی غزه و فلسطین می دانند که ایران کشوری است که پشتیبان آنهاست و حق مظلومان عالم را از استکبار جهانی خواهد ستاند.
تالیف قلوب؛ محصول جانبی قدرت است. این همان راز «تالیف قلوب» است. گاهی برای گرد هم آوردن دلهای مسلمانان، به چیزی فراتر از سخنرانی نیاز است. نیاز به یک «ممیز» است؛ یک مرز مشخص که بگوید: «این طرف حق است و آن طرف باطل.» موشکها این مرز را ترسیم کردند. آنها نشان دادند که محور مقاومت تنها یک شعار نیست، بلکه یک زنجیره عملیاتی و اعتقادی است که در لحظه نیاز، به یاری یکدیگر میشتابد.
گاهی برای آباد کردن دلها، باید در بتها شکست ایجاد کرد. این موشکها، هرچند زیرساختهای صهیونیسم را هدف گرفتند، اما مهمترین دستاوردشان، ایجاد اتحاد و قوام در جبهه اسلام بود.
زهرا صالحی فر، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم.
