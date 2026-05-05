نماینده مجلس لبنان: مذاکره مستقیم با اسرائیل خیانت به حاکمیت لبنان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، نماینده مجلس لبنان، در مراسم بزرگداشت شماری از شهدای مقاومت اسلامی تأکید کرد که حزبالله هرگونه مذاکره مستقیم با اسرائیل را مردود میداند و تنها مذاکرات غیرمستقیم و فنی، مشابه سازوکارهای پیشین، را قابل طرح میداند. او با اشاره به ادامه حملات و تیراندازیها در لبنان گفت هیچیک از طرفهای بینالمللی، از جمله آمریکا و فرانسه، تاکنون نتوانستهاند این تجاوزها را متوقف کنند و از این رو، طرح مذاکره مستقیم با «دشمن اسرائیلی» نهتنها سودی برای لبنان ندارد، بلکه به معنای عدول از اصول ملی، نقض حاکمیت و استقلال کشور و ناسازگار با توافق طائف و آشتی ملی است.
عزالدین در این سخنرانی که با حضور جمعی از شخصیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادههای شهدا برگزار شد، راهحل بحران کنونی لبنان را بازگشت به اجماع داخلی و کنار گذاشتن گزینه مذاکره مستقیم با اسرائیل دانست.
وی همچنین خواستار توقف تحریکهای داخلی، نفرتپراکنی و اتهامزنی علیه حامیان مقاومت شد و مدعی شد بخش قابل توجهی از مردم لبنان، از طیفها و فرقههای مختلف، از گزینه مقاومت حمایت میکنند. به گفته او، حفظ حاکمیت لبنان و تقویت آشتی ملی تنها از مسیر تکیه بر وحدت داخلی و پشتیبانی از مقاومت امکانپذیر است.
نماینده مجلس لبنان همچنین اسرائیل را تهدیدی «استراتژیک و وجودی» برای کل لبنان توصیف کرد و گفت این کشور نه فقط دشمن شیعیان یا ساکنان جنوب و بقاع، بلکه دشمن همه لبنانیهاست.
او با اشاره به درگیریهای جنوب لبنان مدعی شد اسرائیل در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و مقاومت همچنان توانایی بازسازی، تداوم نبرد و تحمیل معادلات جدید در میدان را دارد. عزالدین در پایان تأکید کرد مقاومت، همانگونه که در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ به گفته او به پیروزی رسیده بود، این بار نیز خواهد توانست اهداف اسرائیل را ناکام بگذارد و آن را از سرزمین لبنان بیرون براند.
