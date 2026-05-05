به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام حسین وحیدپور در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به لزوم رعایت همه ابعاد شریعت، اظهار داشت: احکام شرعی دو بخش کلی دارند: «احکام فردی» مانند نماز و روزه و «احکام اجتماعی» مانند دفاع از کشور در برابر دشمنان، حجاب و امر به معروف و نهی از منکر؛ مؤمن واقعی کسی است که همه این احکام را با هم رعایت کند و عمل به یک واجب توجیهی برای ترک دیگر واجبات نیست.

وی با تأکید بر اینکه «حفظ حجاب» یک حکم اجتماعی و انکارناپذیر است، خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند در شرایط حساس کنونی باید در مقابل بی‌حجابی سکوت کرد. این تصور نادرست است. همان‌طور که در اجتماعات شبانه حضور داریم برای دفاع، باید واجب حجاب را نیز در همان اجتماعات رعایت کنیم. همچنین ما وظیفه داریم با «روش اخلاقی و درست اسلامی» امر به معروف و نهی از منکر کنیم. چه بسا دست‌هایی از سوی دشمن در کار باشد که با فرستادن زنان بی‌حجاب، می‌خواهند این تجمعات پاک و انقلابی را آلوده کنند.

سخنران حرم مطهر در ادامه به مسأله «مزاحمت مردم و حق‌الناس» پرداخت و گفت: حضور در خیابان در ساعات پایانی شب واجب است، اما این واجب نباید موجب مزاحمت برای بیماران، سالمندان و کودکان شود. استفاده از بلندگوها و موسیقی‌های مبتذل حتی به بهانه حماسه حرام است و تفاوتی بین زمان جنگ و غیر جنگ ندارد. ما موظفیم با نهی از منکر با روی خوش و رعایت ادب، از پخش موسیقی حرام در موکب‌ها جلوگیری کنیم.

وی در پایان تأکید کرد که رضایت قلب امام زمان(عج) در گروی رعایت همه احکام فردی و اجتماعی و دوری از هر گونه گناه و حرام در همه صحنه‌هاست.

