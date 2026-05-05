به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامهای آمریکایی بامداد سهشنبه ادعا کردند که تمام گزینهها علیه ایران روی میز است ولی رئیس جمهور آمریکا بهدنبال توافق است.
نشریه «وال استریت ژورنال» بامداد سهشنبه از احتمال دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای تجاوز نظامی مجدد علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
وال استریت ژورنال به نقل از یک سخنگوی کاخ سفید گزارش داد: «ترامپ در حالی که به دنبال توافق با ایران است، همه گزینهها علیه ایران را روی میز نگه میدارد».
مقامهای آمریکایی به این نشریه گفتند: «ترامپ احتمالاً ظرف چند روز مجوز اقدام نظامی علیه ایران را صادر خواهد کرد».
این منابع که نامشان فاش نشد، همچنین افزودند: «ترامپ میخواهد از آغاز بمباران جدید ایران خودداری کند و یک راهحل مذاکرهشده را ترجیح میدهد».
این در حالی است که شبکه «ریانووستی» گزارش داد که هزینه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، به ۷۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده و این رقم همچنان رو به افزایش است.
