به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای با تاکید بر اینکه "فصلالخطاب در موضوعات جنگ و مذاکره، بیانات وتصمیمات مقام معظم رهبری است تاکید کردند که "هر اقدام یا تصمیمی باید با دقت و در چارچوب رهنمودهای ایشان تنظیم و اجرا شود.
در این بیانیه شصت و یک نماینده، ضمن هشدار نسبت به برنامههای دشمن که از مذاکرات به عنوان فرصتی برای تجدید قوا استفاده میکند، بر لزوم هوشیاری در برابر این برنامه تاکید کردند.
این بیانیه تصریح میکند که تلاشهای صورت گرفته در عرصه دیپلماسی باید با "شروط و خطوط قرمزی که حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای ترسیم کردهاند مطابقت داشته و نتیجه این تلاشها باید تامین "حقوق قطعی مردم ایران" باشد.
نمایندگان در بخش دیگری از این بیانیه با قدردانی از تلاشهای نیروهای مسلح ایران، از آنها خواستند تا "پایان این جنگ دشمن علیه خاک کشورمان، انگشت خود را از روی ماشه برندارند".
امضاکنندگان این بیانیه همچنین از نیروهای مسلح خواستند تا "ضربات مهلک و ویرانگر به دشمن آمریکایی-اسرائیلی و همپیمانانش وارد کنند".
