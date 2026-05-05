قالیباف: استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجلس شورای اسلامی در نوشتهای که در صفحه شخصی خود منتشر کرد، با اشاره به معادلات تنگه هرمز و تأکید بر این موضوع که "ما هنوز حتی شروع هم نکردهایم" نوشت:
معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی بهدست آمریکا و متحدانش با نقض آتشبس و اعمال محاصره به خطر افتاده است؛ البته شرّشان کم خواهد شد.
خوب میدانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است؛ درحالی که ما هنوز حتی شروع هم نکردهایم.
