خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: وقتی نام «اورانیوم» می‌آید، ذهن بسیاری به بمب اتم و هولوکاست هسته‌ای می‌افتد. اما واقعیت این است که اورانیوم غنی‌شده، به ویژه در سطح ۶۰ درصد، ستون فقرات تمدن پیشرفته در قرن بیست و یکم است. از بیمارستانی در شیراز تا ناوگانی در اقیانوس هند، از سفینه‌ای در مریخ تا باتری لپ‌تاپتان، رد پای این ماده شگفت‌انگیز دیده می‌شود. برای ایرانیان، اورانیوم ۶۰ درصد فقط یک دستاورد علمی نیست. به بخشی از سبک زندگی، غرور ملی و استقلال روزمره تبدیل شده است. چگونه این ماده، بی‌آنکه بدانیم، روی سفره، سلامت، امنیت و حتی رویاهای فردای ما اثر گذاشته است. در ادامه بیان خواهد شد.



سه آیه؛ چراغ راه علم و اقتدار

آیه اول: علم، گنجی بی‌پایان

«وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا»(1)

«و از دانش جز اندکی به شما داده نشده است.»

این آیه به ما می‌آموزد که دانسته‌های بشر در مقایسه با نادانسته‌ها، قطرهای از دریاست. دانشمندان ایرانی با جهش به غنی‌سازی ۶۰ درصد، نشان دادند که «قلیل» را پشت سر گذاشته و به سمت افق‌های جدید حرکت می‌کنند. این آیه، توجیهی است برای تلاش بی‌وقفه علمی، نه قانع شدن به کم.



آیه دوم: قدرت، مقدمه صلح

«وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»(2)

«و برای [مقابله با] دشمنان، هر چه در توان دارید از نیرو آماده کنید.»

این آیه مشهور به «آیه آمادگی نظامی»، در تفسیر مفسران فقط به سلاح محدود نمی‌شود؛ بلکه قدرت علمی، فناوری، اقتصادی و دیپلماتیک را شامل می‌شود. اورانیوم ۶۰ درصد مصداق بارز «قوة» است؛ نیرویی که نه برای تجاوز، که برای بازدارندگی و حفظ عزت ملی به کار می‌رود.



آیه سوم: تغییر سرنوشت با اراده جمعی

«إِنَّ اللَّـهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّیٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ»(3)

«خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.»

دستاورد ۶۰ درصد حاصل «تغییر در خود» بود: از خرید سانتریفیوژ از خارج به ساخت داخل، از وابستگی به خودکفایی، از ناامیدی به امید. این آیه به ایرانیان می‌گوید که اگر بخواهیم، می‌توانیم مانند کرۀ جنوبی یا آلمان از لبه فناوری عبور کنیم.



تأثیر بر سبک زندگی

💉 ۱. سبک زندگی سلامت؛ وقتی اورانیوم نجات‌بخش مادر و کودک می‌شود

یکی از تأثیرهای مستقیم اورانیوم ۶۰ درصد بر زندگی روزمره ایرانیان، تولید رادیوداروها است. هر سال حدود یک میلیون بیمار سرطانی و قلبی در ایران از «تکنسیوم-۹۹m» (که از مولیبدن-۹۹ حاصل از راکتورهای هسته‌ای به دست می‌آید) برای تصویربرداری دقیق استفاده می‌کنند.

-دیگر لازم نیست بیماران برای اسکن‌های گران‌قیمت به خارج بروند.

-هزینه تشخیص سرطان تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.

- زنان باردار برای اطمینان از سلامت جنین، اسکن‌های دقیق‌تری دارند.

- ایران به قطب صادرات رادیودارو به کشورهای همسایه تبدیل شده است.

بیمارستانی در مشهد، هر هفته ۲۰۰ دوز رادیودارو از راکتور تهران دریافت می‌کند. این داروها تومورهای کبدی را زودتر از هر روش دیگری شناسایی می‌کنند. پدر یا مادری که نجات می‌یابد، می‌تواند سال‌های بیشتری در کنار خانواده زندگی کند. این یعنی «سبک زندگی» یعنی حضور یک عضو خانواده به برکت فناوری هسته‌ای.



۲. سبک زندگی انرژی؛ آلودگی هوا و قبض برق

آلوده‌ترین روزهای تهران را به خاطر دارید؟ وقتی نفس کشیدن هم سخت می‌شود. بخش بزرگی از آلودگی هوای کلانشهرها به نیروگاه‌های گازی و مازوت‌سوز برمی‌گردد. حالا تصور کنید اگر بتوانیم بخشی از برق کشور را از راکتورهای هسته‌ای کوچک (با سوخت ۶۰ درصد) تأمین کنیم:

-هوای پاک‌تر: کاهش سوزاندن سوخت فسیلی یعنی ریه‌هایی سالم‌تر برای کودکان و سالمندان.

-قبض برق ارزان‌تر: سوخت هسته‌ای در بلندمدت ارزان‌تر از گاز و نفت است.

-قطع نشدن برق در زمستان: وقتی گاز خانگی برای گرمایش اولویت دارد، نیروگاه‌ها گاز کم می‌آورند. اما راکتورهای هسته‌ای به خط لوله گاز وابسته نیستند.

اگر ایران به فناوری ساخت رآکتورهای کوچک مدولار (SMR) مجهز شود، هر شهر می‌تواند نیروگاه اختصاصی خود را داشته باشد. این یعنی پایان خاموشی‌های تابستانی و آلودگی زمستانی



۳. سبک زندگی حمل و نقل؛ از کامیون‌های دیزلی تا کشتی‌های هسته‌ای

شاید باور نکنید، اما بیشتر کالاهایی که مصرف می‌کنید (از موبایل تا میوه) از طریق دریا به ایران می‌رسند. اگر تحریم‌ها مانع سوخت‌گیری کشتی‌های ایرانی در بنادر خارجی شود، تجارت فلج می‌شود. اما کشتی‌های مجهز به پیشران هسته‌ای (با سوخت ۶۰ درصد) می‌توانند ۲۰ سال بدون سوخت‌گیری حرکت کنند.

-قیمت کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد (هزینه سوخت حذف می‌شود).

- امنیت شغلی ملوانان و کارگران بندری افزایش می‌یابد.

- ایران به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل می‌شود؛ درآمد ارزی بیشتر، رفاه خانوارها بهتر.



۴. سبک زندگی کشاورزی و مواد غذایی (کاربرد پنهان)

یکی از شگفت‌انگیزترین کاربردهای اورانیوم، پرتودهی مواد غذایی است. با استفاده از چشمه‌های نوترونی قوی (که نیازمند غنی‌سازی بالاست)، می‌توان:

-میکروب‌ها و حشرات موجود در گندم، خرما، ادویه و میوه‌های خشک را بدون مواد شیمیایی از بین برد.

-ماندگاری محصولات کشاورزی را تا چند برابر افزایش داد.

-دون یخچال، مواد غذایی را ماه‌ها سالم نگه داشت (بسیار مهم برای مناطق محروم و خشک).

یک ایرانی که میوه خشک یا خرما مصرف می‌کند، بی‌آنکه بداند، ممکن است از محصولی استفاده کند که با فناوری هسته‌ای سلامت‌تر شده است.



🧠 ۵. سبک زندگی روانی و اجتماعی؛ اعتمادبه‌نفس ملی

شاید مهم‌ترین تأثیر اورانیوم ۶۰ درصد، تغییر در نگرش ایرانیان به خودشان باشد. وقتی می‌بینیم که دانشمندان جوان این سرزمین، زیر شدیدترین تحریم‌ها و تهدیدها، به فناوریای دست یافته‌اند که فقط ۹ کشور جهان دارند، چه حسی به ما دست می‌دهد؟

-غرور ملی: در مهمانی‌ها و شبکه‌های اجتماعی، «خودباوری علمی» تبدیل به یک ارزش شده است.

-کاهش حس عقب‌ماندگی: نسل جوان می‌بیند که می‌توان در داخل ماند و به قله رسید. این یعنی کاهش مهاجرت نخبگان.

-امنیت روانی: دانستن اینکه دشمن نمی‌تواند هر کاری بخواهد بکند، آرامش خاطر می‌آورد. زنان و مردان ایرانی با خیال آسوده‌تری به آینده فرزندانشان نگاه می‌کنند.

یک جمله از یک دانشجوی رشته فیزیک در اصفهان:

«وقتی می‌بینم هم‌نسلانم توانستند سانتریفیوژ IR-9 را بسازند، دیگر ناامیدی معنی ندارد. من هم می‌توانم رویاهای بزرگ ببینم.»

اورانیوم ۶۰ درصد، از بیمارستان تا مدرسه

فناوری هسته‌ای دیگر در انحصار نظامیان نیست. اورانیوم ۶۰ درصد به قلب سبک زندگی ایرانی نفوذ کرده است: در داروی مادر سرطانی، در هوای پاک‌تر فردا، در کشتی‌هایی که کالای ارزان به خانه ما می‌آورند، در اعتمادبه‌نفسی که به فرزندانمان منتقل می‌کنیم.

با توجه به آیات بیان شده، علم را گنجی بدانیم که هرگز پایان نمی‌پذیرد (آیه اول)، قدرت را برای صلح و بازدارندگی به کار بگیریم (آیه دوم)، و با اراده خودمان سرنوشت را تغییر دهیم (آیه سوم).

حفظ و توسعه این سرمایه ملی، فقط وظیفه دانشمندان نیست. وظیفه هر ایرانی است که بداند اورانیوم ۶۰ درصد مثل خاک وطن، مثل نفت، مثل رودخانه کارون، جزئی از هویت و پیشرفت این سرزمین است. باهم در میدان رزم و خیابان هستیم تا از حق انکار نشدنیمان محافظت کنیم.

پی نوشت:

1.سوره اسراء/ آیه ۸۵

2.سوره انفال/ آیه ۶۰

3. سوره رعد/آیه 11

فیر.زه دلداری(پژوهشگر، مشاوره خانواده، فعال رسانه و فضای مجازی)