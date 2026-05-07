به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تل‌آویو به زخمی شدن هفت نظامی اسرائیلی در حملات پهپادی حزب‌الله در جنوب لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته اعتراف کرد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک نظامی این رژیم در اثر انفجار یک پهپاد در جنوب لبنان به‌شدت زخمی شده و سه نظامی دیگر نیز جراحات سطحی برداشته‌اند.

از سوی دیگر، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که یک بولدوزر نظامی از نوع «D9» متعلق به ارتش اسرائیل را در منطقه «خلة الراج» در شهرک دیرسریان با استفاده از یک پهپاد انتحاری، هدف قرار داده و مستقیماً به آن اصابت کرده است.

نگرانی اسرائیل از دقت حملات مقاومت

در همین حال، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» از نگرانی‌های امنیتی جدی در اسرائیل خبر داد و نوشت که تل‌آویو بیم آن دارد که حزب‌الله و ایران به اطلاعات دقیقی درباره محل اصابت موشک‌ها و سامانه‌های هشدار دست پیدا کنند؛ اطلاعاتی که می‌تواند به افزایش دقت حملات مقاومت کمک کند.

این روزنامه افزود که فرماندهی جبهه داخلی ارتش اسرائیل، دسترسی شهرداری‌ها و مسئولان امنیتی شمال اسرائیل به سامانه «شوعال» ـ سامانه‌ای که برای تعیین محل احتمالی اصابت موشک‌ها استفاده می‌شود ـ را متوقف کرده است؛ اقدامی که به دلیل نگرانی از انتقال اطلاعات به ایران و حزب‌الله انجام شده است.

در همین زمینه، رئیس شورای منطقه‌ای منطقه الجلیل الاعلی این تصمیم را بی‌معنا توصیف کرده و گفته است: حزب‌الله خودش می‌داند کجا را هدف قرار می‌دهد.

شبکه ۱۲ اسرائیل نیز هشدار داده موفقیت عملیات پهپادی در جنوب لبنان ممکن است به الگویی الهام‌بخش برای گروه‌های مسلح در کرانه باختری تبدیل شود.

اصرار ایران بر توقف جنگ در همه جبهه‌ها

در ادامه، این روزنامه گزارش داد که ایران اصرار دارد بندی تحت عنوان وحدت جبهه‌ها و توقف درگیری‌ها در تمام محورهای منطقه در توافق در حال شکل‌گیری میان تهران و واشنگتن برای پایان جنگ گنجانده شود.

بر اساس این گزارش، آمریکا نیز با این مسئله موافقت کرده است.

روز گذشته، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به او گفته لبنان بخشی از هرگونه توافق احتمالی با آمریکا برای آتش‌بس خواهد بود.

بری در گفت‌وگو با شبکه الجزیره همچنین تأکید کرد که هر توافقی میان لبنان و اسرائیل نیازمند تضمین‌های جدی است؛ زیرا اسرائیل به تعهدات خود پایبند نمی‌ماند.

ادامه حملات اسرائیل به لبنان

در مقابل، اسرائیل نیز حملات خود به خاک لبنان را تشدید کرده است.

جنگنده‌های اسرائیلی امروز مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه چند شهر و روستا در جنوب لبنان انجام دادند که به شهید و زخمی شدن شماری از شهروندان منجر شد؛ این حملات در حالی انجام می‌شود که توافق آتش‌بس تمدیدشده تا ۱۷ مه همچنان برقرار است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی اسرائیل به شهرک السکسکیه در منطقه صیدا، چهار نفر شهید و ۳۳ نفر زخمی شدند که در میان آنان شش کودک و چهار زن دیده می‌شوند.

همچنین در حمله‌ای جداگانه به شهرک انصاریه در جنوب لبنان، سه نفر شهید و هفت نفر زخمی شدند.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش داد در حمله به یک کامیون حمل خودرو در جاده میفدون، یک نفر شهید شده است.

در حمله بامدادی به یک خودرو وانت در جاده حبوش نیز دو نفر به شهادت رسیدند.

همزمان، حملات هوایی اسرائیل شهرک‌های النبطیه الفوقا و ارزای را نیز هدف قرار داد.

اسرائیل شامگاه گذشته نیز ضاحیه جنوبی بیروت را هدف حمله قرار داده بود که نخستین حمله به این منطقه از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل در ۱۶ آوریل گذشته به شمار می‌رفت.

وزارت بهداشت لبنان روز گذشته اعلام کرد که شمار قربانیان حملات اسرائیل از دوم مارس تاکنون به ۲۷۱۵ شهید و ۸۳۵۳ زخمی رسیده است.

