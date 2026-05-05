باید دشمن را در جنگ اقتصادی خلع سلاح کنیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با جمعی از مقامات قضایی، با اشاره به تروریسم اقتصادی دشمن علیه ملت ایران، اظهار کرد: ما در شرایط فعلی با یک سلسله مسائلی در اقتصاد و معیشت مردم مواجه‌ایم؛ در این عرصه تمامی تمرکز مسئولان‌امر باید معطوف بر تسهیل امورات و زیست مردم باشد. ضروری است تدابیر و تمهیداتی اتخاذ شود تا فشار معیشت و گرانی بر گرده مردم سنگینی نکند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع بسیار مهم حمایت از تولید، بیان داشت: مسئولان قضایی، چه از حیث تکالیف مستقیم‌شان و چه از حیث کمک به دولت، مقوله‌ی حمایت از تولید را جدی بگیرند. با تولیدکنندگان بویژه آن دسته از تولیدگرانی که مایحتاج مردم را تأمین می‌کنند، جلسه بگذارید و موانع را از مقابل آنها بردارید. در حوزه توزیع کالا و خصوصاً ارزاق ضروری مردم نیز با همراهی بخش‌های مربوطه، نظارت‌های مستمری را اِعمال کنید. در این زمینه، هماهنگی‌ها را با صنوف و اتحادیه‌ها افزایش دهید.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان ذیصلاح قضایی در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز در هماهنگی با استانداران استان‌های مرزی و مسئولان بنادر، تسهیلاتی را لحاظ کنند. دشمن هدفش شکستن کمر اقتصادی کشور است؛ باید دشمن را در این جبهه خلع سلاح کنیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: قطعاً با عناصری که بخواهند از شرایط فعلی سوء‌استفاده کنند و به احتکار و گرانفروشی مبادرت ورزند و یا کالاهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته را وارد بازار کنند، وفق قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد. ما از حقوق عامه مردم در همه حوزه‌ها و در همه شرایط، با جدیت محافظت و پاسداری می‌کنیم و همچنین تسهیل‌گر امورات تولیدکنندگان خواهیم بود.

……….

پایان پیام/ ۲۱۸

