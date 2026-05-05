به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت حجت الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر شهید اطلاعات کشورمان در جنگ تحمیلی اخیر، تصریح کرد: بخشی از دستاوردهای سیدالشهدای جامعه اطلاعاتی امروز دستاوردهای قابل توجهی برای سربازان میدان به ارمغان آورده است.

متن پیام محمدباقر قالیباف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چهل روز از شهادت وزیر مجاهد و دلسوز اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، اما هنوز آثار این شهید سعید بر میدان قابل مشاهده است و کشورمان از اقدامات شبانه‌روزی آن بزرگ‌مرد بهره‌مند می‌شود.

شهید حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، مجاهدی سرافراز بود که شبانه‌روز خود را برای امنیت این خاک صرف کرد و با نوشیدن شهد شیرین شهادت به پایان ماموریت خود در پاسداری از امنیت ملت سرافراز ایران رسید. ایشان به‌همراه خانواده به قربانگاه آمد و این ترور ناجوانمردانه بیش از پیش چهره پلید دشمن را نمایان ساخت.

این شهید بزرگ که آثار و خدمات درخشانی از خود به جای گذاشته است، شجاعانه در صحنه حضور داشت و امروز بخشی از دستاوردهای سیدالشهدای جامعه اطلاعاتی دستاوردهای قابل توجهی برای سربازان میدان به ارمغان آورده است.

به نوبه خود یاد و خاطره این شهید متخصص، دلسوز و شجاع را گرامی می‌دارم و از خداوند متعال، صبر و شکیبایی برای بازماندگان گرامی و تداوم خدمت را برای همکاران صدیق و متعهد ایشان مسئلت دارم.

محمد باقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

مراسمی به مناسبت چهلمین روز شهادت حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، امروز و در ایام اربعین این شهید خطیر از ساعت ۱۵ الی ۱۶ و ۳۰ دقیقه در مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین شهر تهران برگزار خواهد شد.

