  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

رئیس مجلس:

دستاوردهای حجت‌الاسلام خطیب ثمره قابل توجهی برای سربازان میدان بود

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۴
کد مطلب: 1810148
دستاوردهای حجت‌الاسلام خطیب ثمره قابل توجهی برای سربازان میدان بود

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت حجت الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر شهید اطلاعات کشورمان در جنگ تحمیلی اخیر، تصریح کرد: بخشی از دستاوردهای سیدالشهدای جامعه اطلاعاتی امروز دستاوردهای قابل توجهی برای سربازان میدان به ارمغان آورده است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت حجت الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر شهید اطلاعات کشورمان در جنگ تحمیلی اخیر، تصریح کرد: بخشی از دستاوردهای سیدالشهدای جامعه اطلاعاتی امروز دستاوردهای قابل توجهی برای سربازان میدان به ارمغان آورده است.

  متن پیام محمدباقر قالیباف به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

چهل روز از شهادت وزیر مجاهد و دلسوز اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، اما هنوز آثار این شهید سعید بر میدان قابل مشاهده است و کشورمان از اقدامات شبانه‌روزی آن بزرگ‌مرد بهره‌مند می‌شود.

شهید حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، مجاهدی سرافراز بود که شبانه‌روز خود را برای امنیت این خاک صرف کرد و با نوشیدن شهد شیرین شهادت به پایان ماموریت خود در پاسداری از امنیت ملت سرافراز ایران رسید. ایشان به‌همراه خانواده به قربانگاه آمد و این ترور ناجوانمردانه بیش از پیش چهره پلید دشمن را نمایان ساخت.

این شهید بزرگ که آثار و خدمات درخشانی از خود به جای گذاشته است، شجاعانه در صحنه حضور داشت و امروز بخشی از دستاوردهای سیدالشهدای جامعه اطلاعاتی دستاوردهای قابل توجهی برای سربازان میدان به ارمغان آورده است.

به نوبه خود یاد و خاطره این شهید متخصص، دلسوز و شجاع را گرامی می‌دارم و از خداوند متعال، صبر و شکیبایی برای بازماندگان گرامی و تداوم خدمت را برای همکاران صدیق و متعهد ایشان مسئلت دارم.

محمد باقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

مراسمی به مناسبت چهلمین روز شهادت حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، امروز و در ایام اربعین این شهید خطیر از ساعت ۱۵ الی ۱۶ و ۳۰ دقیقه در مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین شهر تهران برگزار خواهد شد.  

……….
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha