همبستگی علمای پاکستان با ملت ایران/ تأکید بر استمرار مقاومت و تقویت روابط دوجانبه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این دیدار شخصیت‌هایی همچون «علامه راجا ناصر عباس جعفری» رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین، «علامه سید جواد نقوی» رئیس سازمان تحریک بیداری امت مصطفی، «علامه سید راحت حسین الحسینی» رهبر شیعیان منطقه گلگت - بلتستان پاکستان حضور داشتند که با «اکبر عیسی زاده» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی، دیدار و گفت‌وگو کردند.

شرکت کنندگان ضمن اعلام حمایت از جمهوری اسلامی ایران در برابر آنچه «تهاجم قدرت‌های استکباری» عنوان شد، با قرائت فاتحه برای شهدای ایران اسلامی، بر استمرار مسیر مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید کردند.

سرکنسول ایران در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های گسترده مردم و علما در پاکستان از ملت ایران، این همبستگی را نشانه‌ای از عمق پیوندهای اعتقادی و سیاسی دو ملت دانست و گفت: در هفته‌های اخیر ملت پاکستان با برگزاری تجمعات و ارائه کمک‌های مختلف، جلوه‌ای کم نظیر از همراهی با ملت ایران را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، محاصره دریایی و فشارهای خارجی را مانعی در مسیر صلح دانست و تاکید کرد: ملت ایران با اتکا به توان داخلی و در سایه وحدت ملی، مسیر مقاومت هوشمندانه را ادامه خواهد داد.

عیسی زاده همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان ایران و پاکستان، توسعه روابط اقتصادی، بهره گیری از مرز مشترک و تقویت مسیرهای ترانزیتی به آسیای مرکزی و قفقاز را از اولویت‌های مهم دو کشور برشمرد.

علمای حاضر در این نشست نیز با تاکید بر نقش وحدت آفرین این‌گونه دیدارها، اعلام کردند: شهادت رهبران مقاومت موجب تقویت انسجام در جهان اسلام شده و زمینه ساز شکل گیری موج جدیدی از ایستادگی و همگرایی میان مسلمانان شده است.

..............................

پایان پیام/