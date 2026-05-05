ابلاغ پیام رهبر انقلاب به رئیس اداره دینی مسلمانان فدراسیون روسیه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو در دیدار با راویل عین‌الدین یکی از مفتیان روسیه، پیام تقدیر و تشکر حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای از رئیس اداره دینی مسلمانان و شورای مفتیان روسیه و مواضع ایشان در قبال جنگ تحمیلی سوم را به وی تقدیم کرد.

در این دیدار که با حضور مسعود احمدوند رایزن فرهنگی کشورمان، اسماعیل شراهی وابسته علمی سفارت، مفتی روشن آبیاسوف و مفتی دمیرمحی‌الدینوف، معاونان اداره دینی مسلمانان فدراسیون روسیه برگزار شد، سفیر کشورمان با تقدیر از مواضع مفتی راویل عین الدین و اعلام همبستگی مسلمانان روسیه با مردم ایران، گفت: انقلاب اسلامی، ایران را به جبهه اسلام برگرداند.

وی افزود: اگر برای کشورهای غربی، مسئله ایران حل شود که نخواهد شد، نوبت بعدی کشورهای اسلامی منطقه خواهد بود. برای مقابله با این توطئه باید به تعالیم قرآنی برگردیم که اتحاد و چنگ زدن به حبل الله است.

سفیر کشورمان با تاکید بر نقش علمای اسلامی در آگاه‌سازی مسلمانان و رهبران کشورهای نسبت به توطئه غرب، ابراز امیدواری کرد که تجربه جنگ تحمیلی رمضان، به تقویت اتحاد و همبستگی امت اسلامی و کشورهای منطقه منجر شود.

مفتی راویل عین‌الدین در این دیدار ضمن تشکر از عنایت رهبر معظم انقلاب به شورای مفتیان و دعای خیر ایشان برای مسلمانان روسیه، همبستگی مجدد مسلمانان فدارسیون را با دولت و ملت ایران در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، اعلام کرد و گفت: مسلمانان روسیه حامی ایران هستند و قلبا استقامت و شجاعت ملت ایران را تحسین می‌کنند.

وی افزود: متجاوزان قصد داشتند با اشغال ایران، مردم را علیه حکومت بشورانند، اما ملت ایران با انسجام و اتحاد خود نقشه‌های شوم آنان را از بین برد.

رئیس شورای مفتیان فدراسیون روسیه، توطئه رژیم صهیونیستی و آمریکا را قرار دادن کشورهای عربی و ایران در مقابل یکدیگر و ایجاد شکاف در میان امت اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، صادقانه و شفاف از طریق جامعه جهانی به کشورهای عربی خلیج فارس اعلام کرد که اگر از پایگاه‌های آمریکایی حملاتی علیه ایران صورت گیرد، ما مجبور خواهیم شد به این پایگاه ها حمله کنیم.

مفتی راویل عین‌الدین با بیان اینکه پایگاه‌های نظامی نمی‌توانند ضامن تامین امنیت و ثبات باشند و کشورهای عربی متوجه این موضوع شده‌اند، تصریح کرد: اگر مسلمانان همبستگی و انسجام داشته باشند، جبهه شیاطین هرگز قادر نخواهند بود که تجاوز علیه غزه، سوریه، ایران و لبنان را تکرار کنند.

رئیس اداره دینی با بیان اینکه اشغال سرزمین‌های اسلامی و مدیریت آن توسط رژیم صهیونیستی، چالش بزرگ برای جهان اسلام است، تاکیدکرد: راه مقابله جهان اسلام با این توطئه، در اتحاد، همبستگی و برادری است.



