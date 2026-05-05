مرشایمر: نظم جهانی در حال نابودی است/ ترامپ «توپ ویرانگر» است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جان مرشایمر، استراتژیست و نظریه‌پرداز مشهور روابط بین‌الملل، در تحلیلی پیرامون وضعیت گذار در قدرت جهانی اظهار داشت: هیچ تردیدی وجود ندارد که تغییرات بنیادینی در ساختار پایه‌ای نظام بین‌الملل در حال وقوع است و دنیایی که ما می‌شناختیم، به‌سرعت در حال دگرگونی و نابودی است.

وی این تحولات شگرف را ناشی از دو عامل کلیدی دانست و تشریح کرد: عامل نخست، تغییرات تدریجی و اجتناب‌ناپذیری است که به مرور زمان در ساختار قدرت جهانی رخ می‌دهد. اما عامل دوم و متمایز، نقش دونالد ترامپ است؛ فردی که در سیاست آمریکا یک پدیده منحصربه‌فرد محسوب می‌شود و مشابهی برای او در تاریخ این کشور وجود نداشته است.

مرشایمر با به کار بردن تمثیلی در مورد عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا افزود: ترامپ از بسیاری جهات مانند یک «توپ ویرانگر تک‌نفره» عمل می‌کند و تأثیر قابل‌توجهی بر تخریب ساختارهای موجود دارد. به گفته این نظریه‌پرداز، ترکیب این دگرگونی‌های ساختاری با رویکرد تهاجمی ترامپ، فرآیند فروپاشی نظم جهانی پیشین را به شکلی بی‌سابقه شتاب بخشیده است.

