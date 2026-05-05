طالبان ترور استاد دارالعلوم حقانیه در پاکستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ طالبان حمله مسلحانه به مولانا ادریس، استاد حدیث مدرسه دارالعلوم حقانیه در اکوره ختک پاکستان، را بهشدت محکوم کرد.
این روحانی پاکستانی بامداد روز سهشنبه در منطقه چهارسده در استان خیبرپختونخوا هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت و بر اثر آن جان باخت.
همچنین دو نفر از همراهان وی در این حمله زخمی شدند.
براساس گزارش جیونیوز، این حمله در حالی رخ داده است که هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به این رویداد اعلام کرد: «حکومت سرپرست افغانستان این حمله را به سختترین الفاظ محکوم میکند و به شهادت رساندن علمای کرام را کار دشمنان اسلام و علما میداند.»
ترور مولانا ادریس بازتاب گستردهای در محافل مذهبی و رسانهای پاکستان داشته و نگرانیها درباره تداوم ناامنی و هدف قرار گرفتن چهرههای دینی در این کشور را افزایش داده است.
..............
پایان پیام/
نظر شما