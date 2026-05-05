به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام والمسلمین سید حسین رکنالدینی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به روند مطلوب برنامههای پیشبینی شده برای حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: همۀ برنامههای فرهنگی و معرفتی به رغم محدودیت فضا در مدینه منوره، طبق جدول زمانبندی در حال اجرا هستند.
حجتالاسلام والمسلمین رکنالدینی با اشاره به برگزاری برنامه «انس و معرفت» روزانه در دو نوبت (بعد از ظهر و شب)، افزود: برنامه روایتگری نیز هر شب در یکی از هتلهای محل اسقرار زائران ایرانی اجرا میشود.
وی همچنین به برگزاری نخستین مراسم دعای کمیل در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: برنامهریزیهای لازم برای برگزاری مراسم دعای کمیل این هفته با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان حج و زیارت انجام شده است.
معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با تبیین تفاوتهای زیارت دوره عادی و ویژه، اظهار کرد: در حالی که همۀ کاروانها به زیارت اماکنی نظیر احد، مسجد قبا، ذوقبلتین و مساجد سبعه میروند، طرح «زیارت دوره ویژه» از امروز به صورت روزانه در دو نوبت کلید خورده است.
حجتالاسلام والمسلمین رکنالدینی تصریح کرد: در این طرح، از هر کاروان ۵ تا ۱۰ نفر از جوانان، تحصیلکردگان و فرهیختگان انتخاب میشوند و در حین بازدید از اماکن خاص مرتبط با صدر اسلام، از توضیحات تخصصی روایتگران درباره تاریخچه این مکانها بهرهمند میشوند.
وی اضافه کرد: با ورود مسئولان فرهنگی به مکه مکرمه، همایشها و برنامههای فرهنگی در مکه نیز به زودی آغاز خواهد شد و هیچ خللی در روند اجرای برنامههای پیشبینی شده، وجود ندارد.
