دیدار اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید با خانواده شهید موسوی هوایی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام شهاب مرادی و جمعی از اصحاب و اهالی رسانه به همراه اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور در منزل شهید سید علی هوایی از پیشکسوتان گردان تخریب، به مقام این شهید والامقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.

سردار شهید سید علی موسوی هوایی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در عملیات خنثی سازی آثار باقی مانده از جنگ رمضان به همراه سیزده تن از همراهانش به شهادت رسید و به رهبر شهیدش پیوست.

پویش اول خانواده شهدا به دعوت رهبر انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، با هدف دیدار و تکریم خانواده های شهدا شکل گرفته است، ایشان در پیام نوروری سال ۱۴۰۵ تاکید کردند که مردم هر محله، دیدارهای سال نو خود را با تکریم شهدای همان محل آغاز کنند.



