جامعه ایرانی با تکیه بر دینداری و مقاومت ملی یک سرمایه‌ بزرگ برای کشور است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس صالحی در هفتادمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی با اشاره به فعالیتهای قرآنی در جنگ تحمیلی سوم گفت: در این جنگ همه مردم مورد خطاب هستند. براساس توصیههای قرآن کریم همه آحاد ملت را به پیروی از امام شریف و رهبر حکیم و نیز به پاسداشت امام شهیدمان دعوت میکنیم. ما یک امت مبعوث هستیم و در این میان، مجموعه جامعه قرآنی بیش از همه مخاطب این مسئولیت است. باید تلاش کنیم هر آنچه از دستمان برمیآید، انجام دهیم.
وی افزود: در سه ماه گذشته اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام شده است اما این همت و اعتماد، طبیعتا باید ادامه پیدا کند؛ هم توسط نهادهایی که میتوانند میان حوزههای هنر، رسانه و قرآن ارتباط برقرار کنند و هم توسط سایر نهادها و مجموعههایی که در حوزه قرآنی فعالیت میکنند.
صالحی بیان کرد: جامعه ایرانی با تکیه بر دین، دینداری، بیداری اجتماعی و مقاومت ملی میتواند برای ایران عزیزمان سرمایهای بزرگ باشد. باید دامنه، گستره و عمق اجتماعی این حرکت را افزایش بدهیم و کمک کنیم تا همه توان و همتمان در این مقطع، معطوف به مهمترین مسائل کشور، اسلام، انقلاب و منطقه باشد.
رئیس کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی اظهارداشت: به صورت طبیعی این گونه کارها از جنس امور تکلیفی، بخشنامهای و اداری صرف نیست. امیدواریم این همتها و اهتمامها مورد عنایت الهی قرار گیرد و به برکت این ایام، برکت مضاعف خواهد داشت.
صالحی در این نشست درباره افزایش سهمیه پذیرش بدون کنکور رتبه اول مسابقات بینالمللی قرآن کریم اظهارداشت: اکنون فضا به گونهای است که به علل مختلف و سهمیههای متعددی که مطرح میشود، بیشتر از نوع نگاه توسعهای نیست بلکه در حقیقت یک نگاه تطبیقی است. بنابراین اگر قرار است این موضوع درست پیش برود، ممکن است اصل مطلب هم یکباره تحتالشعاع قرار بگیرد. پس باید این موضوع به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: البته این نکته درست است که برخی دانشگاهها ممکن است صندلی خالی داشته باشند و این مساله برایشان مهم نباشد اما دانشگاههایی که از نظر کیفیت و اثرگذاری اجتماعی جایگاه بالاتری دارند، باید از این زاویهها مورد توجه قرار بگیرند.
صالحی افزود: قبل از تدوین یا ارسال آییننامه به خصوص با توجه به پرسشهایی که در جلسه مطرح شد، لازم است به این نکته توجه کنیم که پیش از اینکه موضوع به شکل رسمی به وزارت علوم هم ارسال شود، استمزاج و نظرخواهی انجام بدهند تا این مصوبه به ضد خودش تبدیل نشود. یعنی نه تنها توسعه ایجاد نکند، بلکه باعث زیر سؤال رفتن موضوع هم نشود. مصوبه جلسه میتواند حتی اگر نانوشته باشد، این باشد که قبل از هر اقدامی، هماهنگی و جمعبندیا با وزارت علوم انجام شود و از اعتبار و نظر افراد حاضر در جلسه هم استفاده شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: فضای فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به تجربه دوره قبل، فضای افزایش سهمیهها نیست و احتمال مخالفتهای جدی هم وجود دارد. قضاوت نمیکنم فقط شرایط را توصیف میکنم. فضای داخل شورا حداقل از یک طرف این گونه است و از طرف دیگر هم باید مراقب بود که نتیجه کار به ضد خودش تبدیل نشود.
وی درباره سیاستگذاری و بررسی برنامههای قرآنی دستگاهها در آیین اربعین حسینی (ع) امسال اظهارداشت: باید گزارشهای جامعتری در این حوزه تدوین شود. گاهی گزارشها عملکردی است و گاهی گزارشها، علمی و پژوهشیتر است. در حوزه اربعین باید چنین دیدگاهی مدنظر قرار گیرد و پیمایشهای جامعتری در این حوزه انجام شود. همچنین لازم است فعالیتهای مربوط به نهجالبلاغه به زبان فارسی در سطح کشور نیز ساماندهی شود و برای این فعالیتها برنامهریزی منسجمتری انجام بگیرد.
تعیین اولویتهای تبلیغی ترویجی کمیسیون در سال جاری، ارائه گزارش از اهم اقدامات انجام شده تبلیغی ترویجی قرآنی در دفاع مقدس رمضان، ارائه گزارش برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی (نمایشگاه قرآن، مسابقات قرآن، زندگی با آیهها)، بازنگری در مصوبه شماره ۴۱۴۶/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی (پذیرش بدون کنکور رتبه اول مسابقات بینالمللی قرآن کریم)، بررسی و تصویب بسته اجرایی ساماندهی طرح های پرورش و استعدادیابی کودکان و نوجوانان قرآنی، سیاستگذاری و بررسی برنامههای قرآنی دستگاهها در آیین اربعین حسینی (ع) سال ۱۴۰۵ و ارائه گزارش تشکیل قرارگاه نهجالبلاغه در دستور کار این جلسه قرار داشت و اعضای کمیسیون ضمن بررسی این موارد، تصمیمات لازم را در این حوزه اتخاذ کردند.
در پایان این نشست از حمید مجیدیمهر رئیس سابق مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه تجلیل شد. همچنین در این آیین از دو نماهنگ قرآنی با موضوع جنگ تحمیلی سوم آمریکایی صهیونیستی به زبانهای عربی و زیرنویس فارسی رونمایی شد. این نماهنگها شامل «اَمَلُ النَّصر (به امید پیروزی)» با اجرای گروههای منتخب همسرایی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جبهه مقاومت و «وَاَنتُمُ الأَعلَون (و شما برتر هستید)» با اجرای گروههای منتخب تواشیح و همسرایی کشور است.
هفتادمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی یکشنبه (۱۰ خردادماه) به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون وزیر، رئیس مرکز عالی قرآن و عترت این وزارتخانه و نایب رئیس کمیسیون و اعضای کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی در سالن غدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
