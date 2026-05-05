به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چندین شهر در اسرائیل از جمله «ریشون لتسیون» و «اشدود»، پناهگاه‌های عمومی خود را باز کرده و سطح آمادگی غیرنظامی را افزایش داده‌اند؛ اقدامی که در پی نگرانی از احتمال فروپاشی آتش‌بس و ازسرگیری حملات موشکی به اراضی اشغالی، صورت گرفته است. هم‌زمان، شهردار حیفا، دولت بنیامین نتانیاهو و ارتش اسرائیل را به کوتاهی در تأمین امنیت ساکنان این شهر، متهم کرد.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که این اقدامات پس از حملات صورت گرفته به امارات و عمان، انجام شده است. امارات ادعا کرده بود که با ۱۵ موشک و ۴ پهپاد شلیک‌شده به این کشور، مقابله کرده که در نتیجه آن ۳ نفر زخمی شدند.

در حیفا، «یونا یاهف» شهردار این شهر اعلام کرد که حدود ۳۵ درصد از ساکنان فاقد پناهگاه‌های امن هستند. او افزود که شهرداری حیفا در تلاش است این شکاف را با مقاوم‌سازی منازل جبران کند؛ فرآیندی که ممکن است حدود یک سال و نیم زمان ببرد.

یاهف با انتقاد شدید از دولت و ارتش اسرائیل گفت: آن‌ها ساکنان حیفا را نادیده می‌گیرند. ما بزرگ‌ترین شهر شمال اسرائیل هستیم، اما هیچ ارتباطی با ما برقرار نمی‌شود؛ این موضوع خشم و نارضایتی ایجاد می‌کند.

شهردار حیفا ادعا کرد که زندگی در این شهر به‌صورت عادی جریان دارد و هنوز وضعیت فوق‌العاده اعلام نشده است. یاهف افزود: به هیچ‌وجه به گروه‌های دشمن اعتماد نداریم و برای هر سناریویی آماده می‌شویم.

ده‌ها هزار نفر بدون پناهگاه

در شهر «ریشون لتسیون» نیز «راز کینستلیخ» شهردار این شهر اعلام کرد که پناهگاه‌های عمومی، باز شده و شهر ریشون لتسیون در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد.

او گفت که حدود ۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر ریشون لتسیون، فاقد اتاق‌های امن هستند، به همین دلیل طرح حفاظت جمعی اجرا شده و برخی مراکز آموزشی به‌عنوان پناهگاه موقت در اختیار مردم قرار گرفته است.

شهرداری اشدود نیز از باز شدن پناهگاه‌ها و افزایش سطح آمادگی در تمام بخش‌های شهری خبر داد و تأکید کرد که این اقدام صرفاً در راستای تقویت آمادگی داخلی است و تغییری در دستورالعمل‌های رسمی ایجاد نشده است.

«یحیئیل لاسری» شهردار این شهر از ساکنان اشدود خواست دستورالعمل‌ها را رعایت کرده و هوشیار باشند. او افزود که مراکز عملیات و تیم‌های اضطراری برای هرگونه سناریو آماده هستند.

زمینه تنش‌ها

بر اساس این گزارش، این اقدامات در شرایط افزایش تنش در خلیج فارس انجام می‌شود؛ جایی که پس از اعلام عملیات نظامی آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز، حملات به کشتی‌های نظامی و تجاری و همچنین شلیک به سمت امارات و عمان برای نخستین‌بار از زمان برقراری آتش‌بس، رخ داده است.

