به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با افزایش فعالیتهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان، نگرانیها در میان ساکنان شهرکهای شمالی این رژیم بار دیگر شدت گرفته است.
ارتش اسرائیل در هر عملیات بزرگ با هشدار قبلی، پیامهایی به ساکنان این مناطق ارسال میکند و اعلام میدارد که صدای انفجارها ناشی از فعالیتهای نظامی در مرز لبنان است و جای نگرانی نیست.
این پیامها نشاندهنده فرضیهای در میان فرماندهان ارتش اسرائیل است مبنی بر اینکه حزبالله توان پاسخگویی ندارد و از حمله به مناطق شمالی اسرائیل خودداری خواهد کرد. با این حال، پس از گذشت کمتر از یک سال از پایان جنگ، بازگشت کُند ساکنان به مناطق شمالی و روند آهسته بازسازی، همراه با نارضایتی از عدم جبران خسارات اقتصادی، موجب افزایش تنش شده است.
انتشار شایعات در گروههای واتساپی مبنی بر احتمال آغاز جنگ جدید و حملات به شهرکها، موجب شد رؤسای شوراهای محلی از جمله در شهر «کریات شمونه» وارد عمل شوند و مردم را به آرامش دعوت کنند. با این حال، اظهارات «موشه داوودویچ»، رئیس انجمن مقامات محلی، مبنی بر «وزیدن بادهای جنگ در شمال» و لزوم آمادگی برای دور جدیدی از درگیری با حزبالله، بر نگرانیها افزود.
در همین راستا، شبکه ۱۴ اسرائیل به نقل از شورای منطقهای جلیل غربی، از پیامهایی در واتساپ خبر داد که مردم را به آمادهباش امنیتی دعوت کرده بود. اما این شورا بعداً با صدور بیانیهای، انتشار چنین پیامهایی را تکذیب کرد و آنها را «جعلی و بیاساس» خواند.
با ادامه تنشها، «رافی میلو» فرمانده جدید منطقه شمالی ارتش اسرائیل، در رسانهها اعلام کرد که ارتش به عملیاتهای تهاجمی خود ادامه خواهد داد تا مانع از سازماندهی و بازسازی حزبالله در مرزها شود. وی تأکید کرد که ارتش تهدیدات را رصد کرده و در برابر آنها واکنش نشان خواهد داد.
در همین حال، روزنامه «یسرائیل هیوم» به نقل از منابع نظامی گزارش داد که ارتش در حالت آمادهباش برای پاسخ احتمالی حزبالله قرار دارد؛ موضوعی که نگرانی ساکنان شمال را از تشدید درگیریها افزایش داده است.
با این حال، یک منبع امنیتی در گفتوگو با رسانه رسمی اسرائیل اعلام کرد که «هیچ برنامهای برای تشدید تنش در لبنان وجود ندارد و دستورالعمل خاصی برای ساکنان شمال صادر نشده است».
