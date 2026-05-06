به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ تحمیلی سوم آمریکا و اسرائیل علیه ایران معروف به جنگ رمضان انعکاس گسترده‌ای در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی داشت. از همان روزهای آغازین جنگ کاربران عرب حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را بازتاب گسترده‌ای دادند و با وجود محدودیت‌ها و سرکوبگری‌های حاکمان کشورهای حاشیه خلیج فارس قدرت نظامی و موشکی ایران در برابر آمریکا و اسرائیل و حاکمان مرتجع کشورهای عربی کاربران عرب حقایق جدیدی از سیاست ایران در منطقه را درک کردند که تا پیش از این توسط رسانه‌های عربی معاند با ایران تحریف شده بود.

رصد رسانه‌های عربی اعم از حامیان و مخالفان جمهوری اسلامی امری ضروری است تا در آینده اهالی رسانه و کارشناسان ایرانی بتوانند از حقایق نظام جمهوری اسلامی در سطح جهان دفاع نمایند.

در همین راستا با «محمدباقر اسدی» پژوهشگر، مدرس و مترجم حرم امام حسین(ع) که این روزها تحقیقاتی در حوزه عملکرد رسانه‌های عرب‌زبان در قبال جنگ رمضان داشته به گفت‌وگو پرداختیم:

ابنا: با توجه به سرکوبگری رژیم‌های عربی در کشورهایشان، مردم در کشورهای عربی در شرایط جنگ چگونه از شبکه‌های اجتماعی در نقد رسانه‌های عربی مخالف محور مقاومت بهره بردند؟

هر گونه حمایتی از ایران در کشورهای عربی با مجازات سختی مواجه می شود. حتی کسانی که در سالهای گذشته به مساجد و مدارس و حسینیه ها در ایران کمک کردند تحت بازجویی قرار گرفتند.

سانسور کشته‌های آمریکایی در بیمارستان‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس

در دوران جنگ شرایط سرکوبگری در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بسیار بیشتر شد تا جایی که حقایق بسیاری در این ایام و پس از آن سانسور شد. با یکی از دوستانم که مسئول یکی از بیمارستانهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و عرب هستند، صحبت کردم، ایشان گفتند که فقط در بیمارستان ما بالای ۱۰۰ کشته آمریکایی وجود داشت و تعداد بالایی مصدوم و معلول، اما متأسفانه به دلیل سانسور شدید امکان صحبت از آن نیست.

اما تاثیر شبکه های اجتماعی بیشتر از شبکه های ماهواره ای است، خیلی از شبکه های اجتماعی از شبکه های ماهواره ای مخاطبان بیشتری دارند، ویدیو شبکه های ماهواره ای در یوتیوب ممکن است ۱۰۰ هزار بازدید داشته باشد، اما یک بلاگر بیش از ۳ میلیون بازدید کننده دارد بنابراین تاثیر شبکه های اجتماعی از رسانه های رسمی بیشتر است.

به خاطر قطعی اینترنت در ایران عملکرد ما در فضای مجازی نسبتا ضعیف بود و تا حد زیادی فرصت بیان حقایق را از دست دادیم و نتوانستیم در جهان عرب موضع ایران را به خوبی بیان کنیم ولی وارد هر سایت یا صفحه ای که شدم در بخش نظرات خیلی از مردم کشورهای عربی بویژه عراق، مصر،مراکش، سودان، لیبی و خیلی از بحرینی ها و بسیاری از مردم کشورهای غیر عرب زبان در کامنت ها از مواضع ایران دفاع کردند واین اتفاق مثبتی بود که کشور عراق ، مصر و مراکش در صدر کشورهای حامی ایران بودند.

بسیاری از بلاگرها از موضع ایران دفاع و موضع ایران را تایید می کردند و خیلی از افراد دو دل تردید را کنار گذاشتند و از ایران دفاع کردند، حتی آنها که ضد ایران بودند و وهابی از رویکرد ایران علیه اسرائیل دفاع کردند و بالای ۹۰ درصد نظران مثبت به نفع ایران داشتند.

البته صفحاتی که با مدیریت عربستان، امارات و اسرائیل و پول های سعودی فعالند و کامنت هایی علیه ایران می زنند، فعالند اما در فضای مجازی کفه طرفدران مقاومت و ایران سنگین تر بود قابل مقایسه نبود.

شهادت رهبر معظم انقلاب اذهان جهان را در قبال ایران روشن کرد

این جنگ و شهادت حضرت آقا کم و کاستی های رسانه ای ما در سال های اخیر را از بین برد و تا حدود زیادی جبران کرد. حضرت آقا در طول حیاتشان روشنگری و تبیین می کردند، شهادت ایشان هم تبیین کرد و خیلی از اذهان را در قبال ایران روشن کرد حیات و شهادت رهبر انقلاب موجب تقویت جبهه حق شد.

ابنا: حضور کارشناسان ایرانی در شبکه‌های عربی بویژه در جنگ اخیر بر روی مخاطبان این شبکه‌ها برای توضیح مواضع ایران چه تاثیری داشته است؟

در مورد حضور کارشناسان ایرانی در رسانه های عربی ما نیازمند تربیت کارشناس هستیم و باید اطلاعات و داده های مورد نیاز کارشناس در دفاع از ایران را در اختیارشان قرار دهیم و این کارشناسان را برای مصاحبه و مناظره از طریق رسانه های خودمان و شبکه های اجتماعی معرفی کنیم و با شبکه هایی که هم سو با ما هستند همکاری داشته باشیم تا آنها مواضع ایران را در افکار عمومی جهان و جهان عرب معرفی کنند.

حضور دکتر «حسن احمدیان» در الجزیره برای پاسخ به شبهات و دفاع از مواضع ایران بسیار خوب بود و توانست سیاه نمایی که علیه ایران و در بین تحلیلگران مردم جهان عرب ایجاد شده بود را تا حدود زیادی برطرف کند که بازخورد خوبی هم در شبکه های اجتماعی داشت.

دکتر احمدیان قبلا حضور کمتری در رسانه های عربی داشتند، اما بعد از جنگ رمضان به الجزیره دعوت شدند و اطلاعات و تحلیل های مستندی را در پاسخ به سوالات مطرح کردند و بسیاری از شبهات را حل کردند، بسیاری از پاسخ های ایشان به عنوان کلیپ های کوتاه در شبکه های اجتماعی بازنشر و پر بازدید شد و این اثر مثبت در کامنت های مخاطبان عرب ها مشهود بود.

ایشان خیلی از تحلیل های غلط و مغرضانه علیه ایران را تا حد زیادی پاسخ دادند. به نظرمن باید این جریان ادامه داشته باشد و فقط هم از طریق رسانه های خارجی نباشد ما هم باید این کار را انجام دهیم و در شبکه های اجتماعی بازتاب دهیم چرا که شبکه های اجتماعی تاثیر بیشتری از شبکه های ماهواره ای دارد.

نوع حضور کارشناس خیلی اهمیت دارد، اگر شبکه های خارجی در ایران دفتر داشته باشند و ارتباط این کارشناسان با شبکه های خارجی از طریق استدیو باشد تاثیرش خیلی بیشتر است. در تماس تلفنی و اینترنتی تصویر و صدا واضح نیست و میزان تاثیر گذاری کاهش پیدا می کند، اما زمانی که کارشناس در استودیو صدای مهمان مخالف را می شنود و همان جا پاسخ می دهد و صدایش را هم نمی توان قطع کرد حقیقت بهتر منتقل می شود.

به طور مثال شاهد بودیم زمانی که کارشناسی از عراق در ارتباط تلفنی از موضع ایران دفاع کرد صدایش قطع شد و بارها شاهد این موضوع بودم. ارتباط با دفاتر رسانه ها در ایران و دانشگاه های جهان عرب و ارتباط دو سویه با اساتید و کارشناسان ایرانی و عرب بسیار موثر است.

ابنا: ارتباط با فرهیختگان جهان عرب به منظور معرفی سیاست های ایران در شرایط کنونی و اثر گذاری بر روی افکار عمومی جهان عرب چگونه در شرایط فعلی ممکن است؟

اساتید مصر به دلیل آشنایی با زبان فارسی موضعشان در برابر ایران تعدیل شده

بسیاری از تحلیلگران کشورهای عربی علیه ایران تربیت شدند از دانشگاه های عربی هستند. اگر ما با این دانشگاه ها تبادل استاد و دانشجو داشتیم و اساتید و دانشجویان ما ایران را معرفی می کردند، قطعا بر روی تحلیل آنها اثر می گذاشتند. اساتید مصر به دلیل آشنایی با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی موضعشان در برابر ایران و شیعه تعدیدل شده، چرا که واقعیت ها را ازبان ما شنیدند و موضعشان خیلی تعدیل شده است.

برای آینده باید چند برنامه داشته باشیم: تبادل استاد و دانشجو با کشورهای عربی و دانشگاه های آنها در آموزش علوم سیاسی و حقوق بین الملل و ارتباط بیشتر با شبکه های عربی .

باید کارشناسان ما فعالیت خود را در فضای مجازی فعال تر کنند و تنها تمرکز ما بر روی شبکه های ماهواره ای نباشد. همچنین شبکه های ماهواره ای ما هم مثل الکوثر، العالم و پرس تی وی در فضای مجازی فعالیت زیادی ندارند شاید بگویند برای شبکه های ایرانی محدودیت و حذف قائل می شوند، اما می توان همان مطالب را به عناوین و یا در کانال های دیگر منتشر کرد.

ما باید رسانه های مختلفی برای مخاطبان مختلف داشته باشیم. در جهان عرب رویکردهای اسلام گرا و ملی گرا هر یک رسانه خود را دارند. رسانه های کشورهای عربی برای جذب اقشار مختلف رویکردهای خاص اتخاذ می کنند. خیلی از شبکه های عربی در دو بخش اسلام گرا و ملی گرا برنامه پخش می کنند. در شبکه قطری الجزیره با اینکه بازدید زیادی داشت، التلفیزیون العربی را هم تاسیس کرد برای ملی گرا ها با محتوای خبر قومی، ملی .

به طور مثال درباره آرمان فلسطین و مبارزه با اسرائیل الجزیره از گذشته رویکردش روشن بود و از جریان اخوان المسلمن و جریان های اسلامگرای سنی عرب حمایت می کرد، اما در التلفیزیون العربی در قالب ملی برای نسل جوان و کسانی که خیلی رویکرد اسلامی ندارد برنامه پخش می کند.

در کوتاه مدت باید فعالیتمان را در فضای مجازی بیشتر کنیم و افراد توانمند در این حوزه را شناسایی و تقویت کنیم تا محتوا تولید کنند. در برخی کشورها فضاهایی را در اختیار فعالان فضای مجازی به طور رایگان قرار می دهند که ۱۰۰ استودیو دارد تا در راستای منافع آن کشور فعالیت کنند.

رسانه های ما باید به چند زبان در فضای مجازی در قالب تحلیل مجری گری و تولید پادکست فعال باشند و در شبکه های یوتیوب، فیسبوک فعال تر باشند.

کلام آخر:

با سرمایه ای که ما در این جنگ داریم و سرمایه پایگاه مردمی که در جهان عرب به برکت خون شهدا به دست آوردیم، غلبه رسانه‌ای برای گفتمان مقاومت در آینده از آن ما خواهد بود .

