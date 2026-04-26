وحدت شیعه و سنی نیاز عقلانی برای بقای تمدن اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در گفتوگوی تلفنی حجت الاسلام دکتر مصطفی جعفرطیاری، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، با مولوی محمد اسحاق مدنی، رئیس شورای عالی تقریب بین مذاهب اسلامی، بر ضرورت همگرایی بیشتر جهان اسلام تأکید شد.
دکتر جعفرطیاری در ابتدای این گفتوگو با تأکید بر «ضرورت وحدت اسلامی» اظهار داشت: «در شرایط کنونی که دشمنان امت اسلام با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و گروههای تکفیری در پی عمقبخشی به شکافهای مذهبی هستند، همه ما باید با محوریتِ اصل قرآنی “وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا” به تکلیف شرعی و عقلانی خود عمل کنیم.»
وی با اشاره به جایگاه اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران گفت: «افتخار جمهوری اسلامی ایران این است که در طول تاریخ پرافتخار خود، الگویی کارآمد از شهروندی برابر برای پیروان همه مذاهب ارائه داده است. برادران اهل سنت ما نه تنها در مساجد، مدارس و دانشگاهها حضور فعال دارند، بلکه در سطوح مدیریتی و نمایندگیهای رسمی نیز از حقوق کامل برخوردارند. این مدل، سرمشقی برای دیگر کشورهای اسلامی است که چگونه میتوان با حفظ اصول، وحدت را در عین تنوع مذهبی معنا کرد.»
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با یادآوری وحدت شکلگرفته در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان تأکید کرد: «هیچ صحنهای گویاتر از هشت سال جنگ تحمیلی، قدرت وحدت عملی ایرانیان را نشان نمیدهد. رزمندگان شیعه و سنی در کنار یکدیگر نماز میخواندند، در یک سنگر میجنگیدند و برای حفظ تمامیت ارضی ایران اسلامی جانفشانی میکردند. امروز نیز در جنگ رمضان، حضور همه اقشار مختلف مردم از تمامی اقوام، ادیان و مذاهب در دفاع از رهبری و جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که وحدتِ برآمده از عمل، دشمن را در محاسباتش دچار خطا میکند.»
دکتر جعفرطیاری با تأکید بر اینکه وحدت شیعه و سنی نه یک شعار، بلکه یک نیاز عقلانی و راهبردی برای بقای تمدن اسلامی است، خاطرنشان کرد: «دشمنان اسلام به خوبی دریافتهاند که مهمترین مانع بر سر راه سلطه آنان بر جهان اسلام، انسجام درونی مسلمانان است. از این رو با سرمایهگذاری گسترده بر روی اختلافات کلامی و فقهی، به دنبال ایجاد شکافهای هویتی میان برادران شیعه و سنی هستند.»
وی در پایان بر ضرورت تبدیل این تجارب به یک «گفتمان علمی و آموزشی» تأکید و اعلام کرد: «دانشگاه ادیان و مذاهب آمادگی دارد برای بازخوانی الگوی وحدت ایرانی-اسلامی، نشستهای مشترکی با شورای عالی تقریب برگزار کند.»
در ادامه این گفتوگوی تلفنی، مولوی محمد اسحاق مدنی رئیس شورای عالی تقریب بین مذاهب اسلامی، گفت: «ما امروز بیش از هر زمان دیگری به درک مشترک از تهدیدات نیاز داریم. گروههای معاند با نام مذهب، چهره واقعی اسلام را تخریب کردهاند. تنها راه مقابله با این جریان، اتحاد علمای شیعه و سنی حول محور کلمه توحید است. من معتقدم “تقریب” دیگر یک شعار نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقای امت اسلام است.»
وی با تأکید بر اینکه اهل سنت یک گروه واحد نیستند و نمیتوان به صورت کلی قضاوت کرد، افزود: «در جنگ رمضان و جنگهای اخیر، فاصلهها بسیار کمتر شده و تودههای مردم اهل سنت و علما، حسن ظن بیشتری نسبت به جمهوری اسلامی ایران پیدا کردهاند. وضعیت نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است، هرچند برخی افراد تحصیلکرده در دانشگاههای غرب ممکن است نگرشی غیراسلامی داشته باشند.»
مولوی مدنی با اشاره به علمای پاکستان که پیشتر انتقاداتی به تشیع داشتند، گفت: «در حال حاضر میبینیم که علمای اهل سنت پاکستان علناً از ایران دفاع میکنند و در مناظراتشان میگویند: دشمنی غرب و اسرائیل با ایران به خاطر شیعه بودن نیست، بلکه به خاطر اسلام و ایستادگی در برابر اسرائیل است.»
وی همچنین به نقش جمهوری اسلامی ایران در همگرایی شیعه و سنی اشاره و تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب خود، محور وحدت و مقاومت در جهان اسلام بوده است. امام خمینی (ره) با شعار “وحدت کلمه” و تأکید بر هفته وحدت، گام بلندی در راستای همگرایی اسلامی برداشتند. امام خامنهای (قدس سره) نیز همواره بر لزوم وحدت میان شیعه و سنی تأکید کرده و هرگونه اهانت به مقدسات اهل سنت را حرام و ضداسلامی میدانستند. سیاست خارجی ایران نیز مبتنی بر حمایت از جبهه مقاومت متشکل از گروههای شیعه و سنی علیه صهیونیسم و تروریسم تکفیری است.»
رئیس شورای عالی تقریب بین مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: «دشمن در این جنگ ظالمانه، آسیبهای فراوانی را به تمام اقشار جامعه ایران وارد کرده است. دشمنان به دنبال انتقامگیری از مسلمانان هستند، چراکه دستشان از ضربه زدن به اهدافشان کوتاه مانده است. حوادث اخیر در ایران تصادفی نیست. دشمن سالهاست که ضرر کرده و میخواهند انتقام خیبر، بنیقریظه و تاریخ را از ما بگیرند، اما دستشان کوتاه است.»
مولوی محمد اسحاق مدنی در ادامه به چالشهای سیاسی وحدت اشاره و افزود: «متأسفانه برخی کشورهای عربی منطقه تحت تأثیر القائات آمریکا و رژیم صهیونیستی، سیاست اسلامهراسی و ایرانهراسی را در پیش گرفتهاند. اما مردم آگاه منطقه به خوبی میدانند که دشمن اصلی، رژیم اشغالگر قدس و استکبار جهانی است، نه برادران شیعه یا سنی.»
وی با یادآوری جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کرد: «دشمنان با ایران نه به خاطر شیعه بودن، بلکه به خاطر مسلمان بودن و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی میجنگند. برای دشمن، شیعه و سنی فرقی ندارد؛ معیار در این نبرد باید حق و باطل باشد، نه صرفاً تفاوتهای مذهبی. آنچه دشمن را خشمگین میکند، مقاومت در برابر ظلم و حمایت از مظلومان فلسطینی است، فارغ از اینکه مسلمانان در کدام مرزهای مذهبی قرار دارند.»
مولوی مدنی ابراز امیدواری کرد: «انشاءالله با همت علمای شیعه و سنی، شاهد روزی خواهیم بود که دیگر واژههای “شیعه” و “سنی” تنها به عنوان دو مکتب فقهی در کنار یکدیگر مطرح باشند، چراکه این آرزوی دیرینه همه مسلمانان آزاده جهان است.»
رئیس شورای عالی تقریب بین مذاهب اسلامی در پایان، با تأکید بر «درسهای جنگ رمضان» تصریح کرد: این آموزههای گرانبها تنها به گذشته تاریخی محدود نمیشود، بلکه امروز نیز به روشنی در صحنههای مختلف حضور ملت ایران مشاهده میگردد. در شرایط کنونی، همه اقوام، ادیان و مذاهب ـ از شیعه و سنی گرفته تا هموطنان عزیز ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، فارس، لر، عرب و دیگر قومیتهای گرامی ـ بار دیگر در کنار یکدیگر و در دفاع از کشور، میهن و رهبری برخاستهاند و نمایشی باشکوه از انسجام، همدلی و وحدت ملی را به جهان نشان میدهند. این حضور هماهنگ و دشمنشکن، اثبات میکند که مرزهای ساختگی قومی و مذهبی هرگز نتوانسته و نخواهد توانست ارادهٔ جمعی ملت ایران را برای حفاظت از کیان اسلامی و تمامیت ارضی کشور متزلزل کند. وحدتی که امروز در راهپیماییها، میادین دفاع از مقاومت، صحنههای بصیرتافزایی و لبیک به فرمان رهبری متجلی میشود، همان میراث ماندگار اسلام ناب محمدی (ص) و خمینی کبیر و خامنهای شهید است؛ میراثی که نسل جوان باید بداند: «دشمنی با ایران، دشمنی با وحدت اسلامی است» و هر تفرقهافکنی، در خدمت اهداف دشمنان این سرزمین و این امت خواهد بود.
