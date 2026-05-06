به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله حافظ ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، در بیانیه‌ای با محکوم کردن قتل مولانا محمد ادریس، از رهبران جمعیت علمای اسلام، اعلام کرد این اقدام توطئه‌ای برای برهم زدن اوضاع کشور است.

وی در این بیانیه خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه درباره این حادثه تروریستی شد و افزود: شهادت یک عالم دینی وابسته به دارالعلوم حقانیه، چالشی جدی برای نهادهای دولتی به شمار می‌رود.

نجفی با اشاره به حوادث پیشین گفت: پیش از این نیز مولانا حامدالحق، فرزند مولانا سمیع‌الحق، در یک حمله انتحاری به شهادت رسیده بود و لازم است با عناصر تروریستی با قاطعیت و برخوردی سخت مواجه شود.

رئیس وفاق المدارس الشیعه با انتقاد از وضعیت امنیتی اظهار داشت: با تأسف باید گفت عناصر تروریستی به‌راحتی در حال فعالیت هستند و مانع جدی پیش روی آن‌ها وجود ندارد.

وی همچنین تأکید کرد: دولت و نهادهای امنیتی باید امنیت علمای دینی را تأمین کنند.

نجفی در پایان با خانواده مرحوم و مولانا فضل‌الرحمان ابراز همدردی و تسلیت کرد.

