به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ غسان سلامه، وزیر فرهنگ لبنان، اعلام کرد که شماری از محوطههای باستانی مهم این کشور در پی حملات اسرائیل با «خطر جدی» مواجه شدهاند؛ از جمله آثار تاریخی شهر صور و قلعه شقیف (شقیف أرنون) در جنوب لبنان. او در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت گلولههایی در نزدیکی محوطه باستانی صور ــ که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت است ــ فرود آمده و قلعه شقیف نیز «به طور مستقیم» هدف حمله قرار گرفته است.
در همین زمینه، شهرداری أرنون در بیانیهای حمله به قلعه تاریخی شقیف را محکوم کرد و آن را تعرض به یکی از برجستهترین نمادهای میراثی جنوب لبنان دانست؛ قلعهای که به گفته این نهاد محلی، صرفاً یک اثر باستانی نیست، بلکه «گواه زنده» تاریخ منطقه و بخشی از میراث ملی و انسانی لبنان محسوب میشود. شهرداری همچنین از تداوم گلولهبارانها، تخریب منازل مسکونی و زیرساختها و آوارگی اجباری ساکنان خبر داد و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر به این اثر شد.
شهرداری أرنون تأکید کرد که قلعه شقیف در سال ۲۰۲۴ بر اساس پروتکل دوم ۱۹۹۹ الحاقی به کنوانسیون لاهه درباره حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، «حمایت تقویتشده» دریافت کرده و هرگونه هدف قرار دادن آن نقض آشکار تعهدات و مقررات بینالمللی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی است. در ادامه، نواف سلام، نخستوزیر لبنان نیز با محکوم کردن حملات به مناطق صور و نبطیه، اعلام کرد هیچ چیز نمیتواند تخریب مستمر این مناطق و نابودی نشانههای تاریخی آنها را توجیه کند.
