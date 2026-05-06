امامت و ولایت‌، محور تمام مسائل فرعی و اصلی دین خدا است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید صادق میرشفیعی شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، اظهار کرد: ماه ذی‌القعده مناسبت‌های متعددی مرتبط با علی بن موسی‌الرضا(ع) دارد.

وی با اشاره به اینکه در این ماه فضا امام رضایی است، مطرح کرد: به همین مناسبت امشب می‌خواهیم از مسلک و معارف امام رضا(ع) بهره‌مند شویم.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان اینکه مهم‌ترین بخش معارف، اعتقادات است، عنوان کرد: پس از اعتقادات، اخلاقیات و سپس احکام قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه این رتبه‌بندی به‌خاطر اهمیت است، خاطرنشان کرد: در میان اعتقادات نیز موضوعی که خود خدای متعال، رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) در بیان و سیره عملی خود بیش از هر موضوع دیگری به آن اهمیت دادند، امر ولایت و امامت است.

میرشفیعی با بیان اینکه ولایت و امامت مقدمه دیگر اصول دین است، تصریح کرد: توحید و یکتا پرستی یک راه دارد و آن راه انبیاء، اولیاء و فرستادگان خداوند هستند.

وی با اشاره به روایتی از امیرالمومنین(ع)، یادآور شد: حضرت امیر(ع) ما را دعوت می‌کنند به این نکته که چیزهایی را مهم بدانید که خداوند آن‌ها را مهم شمرده است و چیزهایی که خداوند آن‌ها را بی‌ارزش نامیده‌ است شما نیز نسبت به آن بی‌اهمیت باشید.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها اضافه کرد: اگر ما هیچ عیبی نداشته باشیم و تنها چیزهایی که خدا آن‌ها را کوچک شمرده است را بزرگ شماریم، برای اینکه در جبهه دشمنی با خدا قرار بگیریم، کافی است.

وی با بیان اینکه در تمام منابع، روایات و سیره اهل بیت(ع) مهم‌ترین موضوع امر ولایت محمد(ص) و آل محمد(ص) است، گفت: موضوع امامت محور تمام مسائل فرعی و اصلی دین خدا است.

میرشفیعی با اشاره به اینکه در روایات بارها تأکید شده است که یک‌سوم آیات قرآن کریم، اختصاص به بیان فضائل، جایگاه و مقامات پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) پیدا کرده است، بیان کرد: یک‌سوم دیگر قرآن کریم مثل‌ها و قصه‌های پیامبران و یک‌سوم آخر نیز بحث احکام است.

وی با بیان اینکه آیات مهم قرآن کریم در شأن اهل بیت(ع) است، اظهار کرد: بهترین قدم خیری که با هیچ عمل صالح دیگری نمی‌شود آن را مقایسه کرد، قدم برداشتن در مسیر ولایت است.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به اینکه کوتاهی در امر ولایت هیچ جبران و توبه‌ای ندارد، مطرح کرد: امام رضا(ع) زمانی که به سمت طوس آمدند، دومین غدیر را برپا کردند.

وی ادامه داد: مأمون در سفر امام رضا(ع) دست مردم را باز گذاشت تا هرکسی می‌خواهد به استقبال امام رضا(ع) برود، آزاد باشد و طبق روایتی ۱۳ هزار و طبق روایت دیگری ۲۵ هزار نفر به استقبال امام آمدند و ایشان از این فرصت برای تأکید مجدد بر امر ولایت استفاده کردند.

میرشفیعی با بیان اینکه واسطه میان تمام خلق و خالق صاحبان ولایت هستند، عنوان کرد: بالاترین شکرگزاری از نعمت، ایمان به خدا و اعتراف به حقوق اولیای خدا است.

