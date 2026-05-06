به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام حمیدرضا داودوندی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای دوشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع)، اظهار داشت: شخصی به نام حسن بن جهم به حضرت رضا(ع) عرض کرد برای من دعا کنید. حضرت فرمودند آیا گمان می‌کنید ما برای شما دعا نمی‌کنیم؟ سپس حضرت فرمودند: هر وقت خواستی بدانی نزد ما اهل‌بیت چه جایگاهی داری، نگاه کن که ما اهل‌بیت در نزد تو چگونه هستیم. به همان اندازه که شما ما را یاد می‌کنید، ما نیز شما را یاد می‌کنیم.

داودوندی با اشاره به توقیع شریف امام‌زمان(عج) به جناب مفید، خاطرنشان کرد: حضرت فرمودند ما اهل‌بیت(ع) هیچ‌گاه شما را از یاد نمی‌بریم و اگر غیر از این بود، بلاها بر شما نازل می‌شد و دشمنان از چهار طرف بر شما هجوم می‌آوردند. خداوند متعال به واسطه امام‌زمان(عج) بلاها را از شیعیان دور می‌کند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به فرمایش امام رضا(ع) که فرمودند «رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا»، تصریح کرد: زنده نگه‌داشتن امر اهل‌بیت(ع) به این است که معارف آنان را یاد بگیریم و به دیگران منتقل کنیم. حضرت رضا(ع) فرمودند اگر مردم زیبایی‌های گفتار ما اهل‌بیت را درک می‌کردند، از ما تبعیت می‌کردند.

وی در ادامه به حدیثی از امام رضا(ع) اشاره کرد که فرمودند «نسبت به پروردگار حسن‌ظن داشته باشید، زیرا خداوند در نزد گمان بنده مؤمن خود است» افزود: حسن ظن به خدا در سه موضوع مهم است؛ اول، در اجابت دعا؛ باید باور کنیم دعاهایمان به اجابت می‌رسد؛ دوم، در نصرت الهی؛ به این صورت که یقین داشته باشیم خداوند وعده پیروزی به اهل ایمان داده است و سوم، در آینده و سختی‌ها؛ بهاین صورت که نباید نسبت به رحمت الهی بدگمان باشیم.

سخنران حرم مطهر در پایان با استناد به آیه ۳۶ سوره مبارکه انفال، خاطرنشان کرد: دشمنان تمام سرمایه خود را برای مقابله با جبهه حق هزینه می‌کنند، اما سرانجام دچار پشیمانی می‌شوند؛ ما باید با حسن‌ظن به پروردگار و توکل بر او، در مسیر حق حرکت کنیم تا از نصرت الهی بهره‌مند شویم.

