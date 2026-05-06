به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین قاضی عسکر، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع)، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با تأکید بر ضرورت مسئولیتپذیری عمومی در جامعه اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در همه زمانها، بهویژه در شرایط خاص، این است که مردم نسبت به حوادث بیتفاوت نباشند؛ چرا که بیتفاوتی برای یک جامعه انقلابی بسیار مضر و خطرناک است.
وی با استناد به تعالیم اسلامی افزود: در اسلام همه افراد مسئول دانسته شدهاند و «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»؛ یعنی هر فردی هم نسبت به خود و هم نسبت به اطرافیانش مسئول است. این مسئولیت شامل خانواده نیز میشود و قرآن کریم تأکید دارد که انسان باید خود و خانوادهاش را از آسیبها حفظ کند و با گفتوگو، رسیدگی به انتقادات و جلوگیری از انباشت نارضایتیها، مانع بروز واکنشهای منفی در آینده شود.
قاضی عسکر با بیان اینکه در جامعه نیز همین قاعده حاکم است به حضور مردم در صحنههای مختلف اشاره کرد و گفت: اگر در مقاطع اخیر مردم استقامت و حضور نداشتند، دشمنان فشار بیشتری وارد میکردند. با این حال، این به معنای سکوت در برابر مسائل و واگذاری امور نیست، بلکه همه افراد در نظام اسلامی مسئول مراقبت و جلوگیری از نفوذ و سوءاستفاده دشمن هستند.
وی با اشاره به مسئولیتپذیری در روز قیامت تصریح کرد: بر اساس آموزههای دینی، افراد در قبال عملکرد خود پاسخگو خواهند بود و این مسئولیت بسیار سنگین و تعیینکننده است.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با تأکید بر اصل مشورت در نظام اسلامی گفت: حتی پیامبر اسلام(ص) با وجود جایگاه والای خود، مأمور به مشورت با مردم بود و این نشان میدهد که در نظام اسلامی تصمیمگیری باید بر پایه خرد جمعی، دانش، حکمت و رعایت مصالح عمومی باشد. همچنین هیچکس حق ندارد صرفاً با تکیه بر جایگاه خود دستور دهد و دیگران را به اطاعت وادار کند.
وی افزود: نظام اسلامی مبتنی بر مردمسالاری دینی است و مسئولان در قبال جامعه دو وظیفه اساسی دارند؛ نخست، اطلاعرسانی شفاف درباره مسائل قابل بیان و دوم، توجه و ترتیب اثر دادن به نظرات و مطالبات مردم.
قاضی عسکر در ادامه به برخی مسائل روز اشاره کرد و گفت: در موضوعاتی مانند محدودیتهای اینترنتی، اگر تصمیمی بر اساس مصالح اتخاذ شده، مسئولان باید برای مردم توضیح دهند و در صورت وجود خطا، دستگاه قضایی باید ورود کند تا اعتماد عمومی آسیب نبیند. همچنین در حوزه اقتصادی، در صورت بروز گرانی یا مشکلات، مسئولان باید با شفافیت دلیل آن را بیان کرده و از مردم برای حل مشکلات کمک بگیرند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ نقد افزود: جامعه باید به پذیرش انتقاد عادت کند و نقدها نیز باید خیرخواهانه، کارشناسی و بدون اهانت باشد. به گفته وی، طرح دیدگاههای غیرکارشناسی و تحریکآمیز میتواند به ایجاد تنش و سوءاستفاده دشمنان منجر شود.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) همچنین بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان یک نظارت عمومی در جامعه تأکید کرد و گفت: این فریضه به معنای کمک به گسترش خوبیها و جلوگیری از بدیهاست و باید با روشهای صحیح، منطقی و به دور از خشونت اجرا شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، نخبگان، متخصصان و دانشگاهیان باید با ارائه راهکارهای کارشناسی به حل مشکلات کشور کمک کنند و دولت نیز باید از این ظرفیتها بهره بگیرد.
قاضی عسکر با تأکید بر ظرفیتهای کامل دین اسلام در ارائه راهحلها گفت: اسلام دینی جامع است و برای مسائل مختلف راهکار ارائه داده و نباید از این آموزهها فاصله گرفت.
