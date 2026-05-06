به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این نشست با حضور راهبان بودایی، نمایندگان مسیحیان و اندیشمندان مسلمان در بنیاد توسعه زندگی شهر بانکوک و تحت حمایت شاهزاده گالیانی برگزار شد. هدف از برگزاری این برنامه تقویت گفتوگوی ادیان، افزایش درک متقابل و تبیین مسئولیتهای اخلاقی مشترک در قبال تحولات جهانی بهویژه تحولات ایران عنوان شد.
در ابتدای این نشست رئیس بنیاد، خانم پنوادی ویروجوونگ، ضمن خیرمقدم به حاضران، گفتوگو میان ادیان را عاملی مهم در کاهش سوءبرداشتها و تقویت همدلی میان ملتها دانست و بر ضرورت توجه به رنجهای انسانی در جهان امروز تأکید کرد.
در ادامه، یکی از اعضای جامعه بودایی بانکوک با اشاره به تحولات اخیر در ایران، این وقایع را موجب تأسف جامعه انسانی دانست و بر ضرورت همبستگی ادیان برای گسترش صلح و آرامش در جهان تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشریح شرایط منطقهای، به پیچیدگیهای سیاسی و امنیتی پیرامون ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در منطقهای حساس قرار دارد که تحولات آن بهطور مستقیم بر زندگی مردم تأثیرگذار است.
وی با تأکید بر ایستادگی مردم ایران در برابر فشارها و چالشها افزود: ملت ایران با تکیه بر امید، دانش و انسجام اجتماعی، مسیر پیشرفت خود را ادامه داده و تلاش کردهاند در شرایط دشوار نیز تعادل و پویایی را حفظ کنند.
رایزن فرهنگی کشورمان همچنین با نگاهی فراتر از ملاحظات سیاسی، به پیامدهای انسانی تنشها پرداخت و تصریح کرد: آسیب به غیرنظامیان بهویژه زنان و کودکان، مسئلهای صرفاً سیاسی نیست بلکه یک دغدغه جدی انسانی و اخلاقی است که وجدان جهانی را به چالش میکشد.
در پایان این نشست بر نقش ادیان در ترویج صلح، همدلی و دفاع از کرامت انسانی تأکید شد و حاضران خواستار تقویت همکاریهای بینادیانی برای مواجهه با چالشهای جهانی شدند.
..............
پایان پیام/
نظر شما