سلاح مقاومت خط قرمز ماست

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش نجباء عراق، سلاح مقاومت را خط قرمز توصیف و تاکید کرد ما جان می‌دهیم ولی سلاح خود را تحویل نمی‌دهیم.

دبیرکل جنبش نجباء در بیانیه‌ای اعلام کرد این روزها کاردار سفارت شرارت (آمریکا) در بغداد، اظهارات بیشماری را به تحریک و تشویق مستقیم رژیم صهیونیستی، در مورد سلاح مقدس مقاومت عراق مطرح می‌کند. متأسفانه عده‌ای معدود، فریفته منافع دنیوی شده و بلندگوی این جنایتکاران گشته‌اند.

الکعبی افزود، در موضعی مشروع، میهن‌پرستانه و مسئولانه از همه برادرانمان در گروه‌های مقاومت می‌خواهیم که این موضوع را رد کنند. شرم‌آور است تابع سخنانی باشیم که صرفا تکرار لفاظی‌های صهیونیستی و امریکایی است، در حالی که کشور ما اشغال، آسمان آن غصب و حاکمیت آن با دخالت‌های آشکار، مداوم و مستمر نقض شده است.

دبیرکل نجباء افزود، به این افراد بگویید که تسلیحات مقاومت خط قرمز است؛ این سلاح، میراث شهدا و شرف قبایل شریف عراق است.

وی تاکید کرد ما با همین سلاح، عراق را از لوث داعش و اربابان آمریکایی آن پاکسازی کردیم و تا زمانی که نفس می‌کشیم، سلاح‌مان را تحویل نمی‌دهیم و حتی اگر جان‌هایمان فدا شود، سلاح خود را تحویل نخواهیم داد.



