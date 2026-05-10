به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام عراقی در بغداد به روزنامه «العربی الجدید» گفت که پارلمان این کشور تصمیم گرفته وزیران دفاع و کشور را برای بررسی حقیقت گزارش منتشرشده در روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال احضار کند؛ گزارشی که از وجود یک پایگاه اسرائیلی در صحرای نجف، نزدیک مرز عراق و عربستان سعودی، خبر داده و مدعی شده بود اسرائیل در جریان حملات علیه ایران از این پایگاه بهعنوان مرکز پشتیبانی عملیات نظامی استفاده کرده است.
براساس گزارش روزنامه العربی الجدید، دولت عراق تا این لحظه بهصورت رسمی درباره اطلاعات منتشرشده در این گزارش واکنشی نشان نداده؛ موضوعی که باعث خشم گسترده افکار عمومی و واکنش کاربران شبکههای اجتماعی شده است.
روایت والاستریت ژورنال از عملیات محرمانه اسرائیل
والاستریت ژورنال دیروز شنبه به نقل از منابعی که آنها را آگاه توصیف کرد، نوشت که اسرائیل یک پایگاه نظامی مخفی در صحرای عراق ایجاد کرده تا از آن برای پشتیبانی حملات هوایی علیه ایران استفاده کند. این روزنامه همچنین مدعی شد که اسرائیل حتی حملاتی هوایی علیه نیروهای عراقی انجام داده که در روزهای نخست جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نزدیک بود محل این پایگاه را کشف کنند.
طبق این گزارش، اسرائیل این پایگاه را با اطلاع آمریکا ایجاد کرده و از آن برای استقرار نیروهای ویژه و پشتیبانی لجستیکی نیروی هوایی خود استفاده میکرده است. همچنین تیمهای جستوجو و نجات نیز در این منطقه مستقر بودهاند تا در صورت سقوط احتمالی خلبانان اسرائیلی، عملیات امداد بهسرعت انجام شود.
والاستریت ژورنال افزود که این پایگاه مخفی در اوایل ماه مارس گذشته تا آستانه افشا پیش رفت؛ زمانی که یک چوپان، فعالیتهای مشکوک نظامی در منطقه را به مقامهای عراقی اطلاع داد. بهدنبال آن، ارتش عراق نیروهایی را برای بررسی موضوع اعزام کرد، اما به گفته منابع روزنامه، ارتش اسرائیل برای دور نگه داشتن نیروهای عراقی از محل پایگاه، حملات هوایی انجام داد.
دولت عراق در آن زمان حملهای را که به شهادت یک سرباز و زخمیشدن دو نفر دیگر منجر شد، محکوم کرده بود.
در ادامه گزارش آمده است که این پایگاه مخفی به اسرائیل امکان میداد به میدان نبرد نزدیکتر باشد و نیروهای جستوجو و نجات بتوانند در صورت نیاز، سریع وارد عمل شوند. همچنین نیروهای ویژه وابسته به نیروی هوایی اسرائیل نیز در این پایگاه حضور داشتهاند.
یک مقام مسئول در هیئترئیسه پارلمان عراق در گفتوگو با روزنامه «العربی الجدید» تأیید کرد که وزیران دفاع و کشور و همچنین فرماندهان امنیتی مرتبط برای بررسی این موضوع به پارلمان فراخوانده خواهند شد.
با این حال، او اشاره کرد که فرماندهی عملیات مشترک عراق پیشتر تأیید کرده بود در چهارم مارس گذشته، یک واحد ارتش عراق در صحرای النخیب، میان استانهای الانبار و نجف و در نزدیکی مرز عربستان، هدف حمله قرار گرفته است؛ حملهای که هنگام نزدیکشدن نیروها به محلی با حضور نیروهای ناشناس رخ داد. در آن زمان، تصور میشد این نیروها آمریکایی باشند و حمله نیز در چارچوب مجموعه حملاتی انجام شده که گروههای حشد الشعبی و نیروهای مرزبانی عراق را هدف قرار داده بود.
خشم افکار عمومی از نقض حاکمیت عراق
این مقام افزود که نهادهای امنیتی عراق احتمالاً از ماجرا مطلع شده بودند، اما تصور میکردند نیروهای حاضر در منطقه وابسته به آمریکا و تحت پوشش ائتلاف بینالمللی هستند.
در همین حال، یک مقام امنیتی عراقی در بغداد گفت که دولت عراق قرار است بعداً در طول روز توضیحاتی درباره این موضوع ارائه کند، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد. او تنها تأکید کرد که مکانی که روزنامه آمریکایی به آن اشاره کرده، اکنون پاکسازی شده و هیچ نیرویی در آن حضور ندارد.
از سوی دیگر، «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق، در پستی در فیسبوک، آمریکا را متهم کرد که در جریان جنگ، آسمان عراق را در اختیار اسرائیل قرار داده و دستور خاموشکردن رادارها را صادر کرده است.
او نوشت: اکنون مشخص شده که نهتنها حریم هوایی، بلکه خاک عراق نیز برای ایجاد یک مرکز یا پایگاه اطلاعاتی مخفی در اختیار اسرائیل قرار گرفته بود. این موضوع، نقضی بزرگ است که باید تمامی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی عراق درباره آن پاسخگو باشند.
بر اساس موقعیتی که والاستریت ژورنال توصیف کرده، محل موردنظر در صحرای النخیب، میان نجف و الانبار و در فاصله حدود ۸۰ کیلومتری مرز عربستان قرار دارد.
در چهارم مارس ۲۰۲۶، بیانیهای نظامی در عراق تأیید کرد که یک واحد ارتش عراق هنگام حرکت به سمت منطقهای در صحرای النخیب هدف حمله قرار گرفته که در نتیجه آن، یک سرباز شهید و دو نفر دیگر زخمی شدهاند.
رسانههای محلی عراق نیز گزارش داده بودند که یک چوپان به ارتش خبر داده بود افراد مسلح و بالگردهایی در منطقه دیده شدهاند. همین موضوع باعث شد ارتش عراق به منطقه اعزام شود، اما نیروها با حجم سنگینی از آتش روبهرو شده و مجبور به عقبنشینی شدند.
در بیانیه رسمی عراق، ضمن محکومکردن این حمله، اعلام شده بود که موضوع به اطلاع ائتلاف بینالمللی رسیده است؛ مسئلهای که نشان میداد در آن زمان، گمان میرفت نیروهای آمریکایی مسئول حمله باشند.
پایگاه سری و پرسشهای بیپاسخ امنیتی در عراق
طبق بیانیه هسته اطلاعرسانی امنیتی عراق، یک یگان از فرماندهی عملیات کربلا هنگام انجام مأموریت بازرسی در منطقه بیابانی میان استانهای کربلا و نجف، هدف حمله هوایی و تیراندازی قرار گرفت که در نتیجه آن یک نفر شهید و دو نفر زخمی شدند.
این بیانیه همچنین از تشکیل کمیتهای عالی برای تحقیق درباره جزئیات حادثه خبر داد، بدون آنکه هویت عامل حمله یا ماهیت فعالیت نظامی موجود در منطقه را مشخص کند.
در همین حال، «زهیر الفتلاوی» نماینده استان کربلا از اجرای یک عملیات هلیبرن سریع توسط نیروهایی خبر داد که احتمالاً از مرز سوریه وارد عراق شده بودند و بین چهار تا هفت بالگرد در آن مشارکت داشتند. او همچنین از استقرار خودروهای هاموی نظامی در منطقهای در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری النخیب سخن گفت.
به گفته الفتلاوی، فرماندهی عملیات کربلا یک واحد شناسایی متشکل از حدود ۳۰ خودروی نظامی با پرچم عراق را برای بررسی موضوع اعزام کرده بود. همزمان، گزارشهایی از حملات در مناطق بیابانی السماوه، الانبار و دیالی منتشر شد که فضای تنش و گمانهزنی درباره تشدید نظامی پنهان در داخل عراق را افزایش داد.
