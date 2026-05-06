عراقچی: ایران بعد از جنگ، متفاوت از ایران قبل از جنگ است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی که برای دیدار با همتای چینی اش به پکن سفر کرده، پس از این دیدار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پکن با بیان اینکه دوره جدیدی از همکاری‌های ایران با کشورهای دیگر در پیش است، تصریح کرد: این همکاری‌ها با کشورهای دوست ما و کشورهایی مثل چین که شریک راهبردی ما هستند، شکل جدید ارتقاء یافته‌ای به خود خواهد گرفت.



وزیر امور خارجه ایران، هدف از سفر به چین را رایزنی و مشورت با دوستان چینی عنوان کرد و ضمن ابراز رضایت از تعاملات طرف چینی در سفریک روزه به این کشور گفت: چین کشور بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی ایران است و درحقیقت دو کشور در شرایط همکاری‌های راهبردی قرار دارند و از این رو همواره مشورت‌های نزدیکی با دوستانمان در چین با هم داشته‌ایم.

عراقچی با بیان اینکه در طول جنگ اخیر سه بار با وزیر امور خارجه چین بصورت تلفنی صحبت کرده‌ام، افزود: لازم بود برای مشورت‌هایی نزدیک‌تر یک دیدار حضوری هم داشته باشیم.

وزیر امور خارجه ایران سفر به چین را در ادامه سفر خود به روسیه عنوان کرد و گفت: در این سفر درباره همه مسائل مربوط به جنگ، نحوه خاتمه آن، بحث مذاکراتی که در جریان است و فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و درباره همه مسائل فی مابین رایزنی کردیم.

عراقچی، بحث تنگه هرمز و مسائل مربوط به آن، از جمله لزوم رعایت حقوق جمهوری اسلامی ایران را یکی از بحث‌های جدی با همتای چینی خود عنوان کرد.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین المللی بین ایران و چین، نگاه مشترک و مشورت‌های نزدیکی وجود دارد، گفت: در این دیدار توافق کردیم نه تنها این مشورت‌ها را ادامه دهیم بلکه به سطح جدیدی از همکاری برسیم.

