به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) صبح امروز چهارشنبه با حضور در دفتر آیت‌الله هادوی تهرانی با این عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) دیدار کرد.

در ابتدای این نشست، آیت‌الله رمضانی با اشاره به فعالیت‌های اخیر مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و راه‌اندازی نمایشگاه دستاوردهای این مجمع، اظهار داشت: این نمایشگاه که حدود سه تا چهار ماه از افتتاح آن می‌گذرد، به ارائه دستاوردهای بخش‌های مختلف فعال در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) می‌پردازد تا شخصیت‌های خارجی با فعالیت‌های مجمع آشنا شوند.

وی ادامه داد: در ایام جنگ رمضان، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) بیشترین وبینار را در جهت موضوعات تبیینی برگزار کرده که تعداد این وبینارها اکنون به سیصد هم رسیده است.

آیت‌الله رمضانی همچنین با اشاره به بازتاب‌های بین‌المللی تحولات اخیر گفت: بعثت مردم، که آغازگر و سرچشمه آن خود قائد شهید امت بوده و در اروپا و آمریکا هم ملاحظه می‌شود، باعث شد هم اسلام ارتقا پیدا کند، هم جمهوریت نظام و هم رهبری نظام.

ضرورت انتخاب افراد دارای مقبولیت

آیت‌الله هادوی تهرانی در ادامه بر ضرورت انتخاب افرادِ دارای مقبولیت واقعی در هر منطقه برای محوریت کار تأکید کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های پیش‌روی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در عرصه بین‌المللی، اشاره کرد.

در پایان این دیدار، آیت‌الله رمضانی سه عنوان از کتاب‌های انتشارات مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) را به آیت‌الله هادوی تهرانی تقدیم کرد.

