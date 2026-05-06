مراسم اربعین شهادت قائد امت در اوگاندا برگزار شد

مراسمات گسترده اربعین شهادت قائد امت در اوگاندا برگزار شد.
برخی برنامههای برگزار شده به صورت متمرکز با دعوت از شخصیتهای دینی و علمی منطقه در مناطق غربی، شمالی و شرقی و با حضور گسترده ارادتمندان ایشان بود.
روز جمعه ۲۱ فرودین ماه، نماز جمعه شیعیان منطقه مایوگه در شرق اوگاندا با حضور سفیر جمهوری اسلامی که با قرائت قرآن، سخنرانی شخصیتهای دینی و سیاسی ادامه یافت، به گرامیداشت اربعین امام شهید اختصاص یافت. در این برنامه که به مدت چهار ساعت ادامه پیدا کرد، امام جمعه موسسه اهل البیت علیه السلام اوگاندا به موضوع عدل و ظلم و جایگاه رهبری شهید در هندسه این مفاهیم از نگاه قرآن پرداخت.
پس از نماز، جمع خوانی سوره یس و الرحمن با حضور جمعیت چندصدنفری نمازگزاران ادامه پیدا کرد و دعای هفتم صحیفه سجادیه برای پیروزی اسلام بر کفر جهانی قرائت شد.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین یوسف عبداله مولومبا و حاج عمار بونگو به سخنرانی پرداختند و از شخصیت ویژه امام شهید و رشادت و ایستادگی ایران اسلامی سخن گفتند.
سفیرجمهوری اسلامی نیز در سخنان خود جلوههایی از شخصیت امام شهید و وضعیت سیاسی ایران مقاوم را تشریح کرده و در خاتمه به برخی سوالات پاسخ گفتند.
انجام سینه زنی حماسی و شعارهای لبیک یا حسین، لبیک یا خامنهای و هیهات منا الذله از جلوههای این مراسم بود.
حاج عمار بونگو در خاتمه سخنرانی خود، از جمهوری اسلامی درخواست کرد در حفظ جان رهبری معظم، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
