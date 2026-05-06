ترویج روحیه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، ضامن تثبیت امنیت است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست تجلیل از خانواده معظم شهدای هلال احمر جنگ رمضان، که روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات بنیاد شهید برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امدادگر، از نقش حیاتی این جمعیت در بحرانها و دوران دفاع مقدس تجلیل کرد.
دکتر موسوی در این دیدار با اشاره به سختیهای حرفه امدادگری، اظهار کرد: امدادگری یکی از دشوارترین و در عین حال مقدسترین اقدامات در عرصه درمان و سلامت است. این عزیزان همواره در خط مقدم نجات جان انسانها، چه در دوران حماسه و جهاد و چه در حوادث غیرمترقبه، ایثارگرانه درخشیدهاند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تمجید از جایگاه بینالمللی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران افزود: هلال احمر کشور ما با پشتوانه عمیق علمی و پیشینهای درخشان، جایگاه ویژهای در جهان دارد. کارنامه درخشان این نهاد در حوادثی همچون زلزله بم و امدادرسانیهای فرامرزی در پاکستان، گواهی بر توانمندی و تعهد داوطلبانی است که با لباس مقدس امدادگری، شهدای والامقامی را تقدیم نظام اسلامی کردهاند.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت راهبردی ایران در عرصه بینالملل اشاره کرد و گفت: امروز در نقطه عطفی از تاریخ قرار داریم؛ جایی که ایران اسلامی به عنوان یک قدرت تأثیرگذار در جهان شناخته میشود. این اقتدار مرهون یکپارچگی و انسجام ملتی است که فرهنگ ایثار را سرلوحه خود قرار دادهاند.
دکتر موسوی در پایان با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خاطرنشان کرد: ترویج این روحیه والا در جامعه، ضامن تثبیت امنیت و تبدیل شدن ایران به الگویی برای کشورهای منطقه در جهت دستیابی به امنیت پایدار است. امیدواریم خداوند متعال توفیق ادامه مسیر و پاسداری از آرمانهای این شهیدان عزیز را به همه ما عنایت فرماید.
