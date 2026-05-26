به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ انتصاب «مولوی بهادر خلیل» به عنوان رئیس یکی از تخصصی‌ترین دانشکده‌های دانشگاه هرات، با واکنش‌های تند در فضای مجازی و محافل علمی روبرو شده است.

در پاسخ به این انتقادها، حامیان طالبان سندی را منتشر کرده‌اند که ادعا می‌کند وی فارغ‌التحصیل رشته مهندسی از دانشگاه قندهار است و سوابق مرتبط دارد؛ تلاشی که برای مشروعیت‌بخشی به این گزینش صورت گرفته است.

در همین راستا، فضل‌هادی وزین، از استادان برجسته دانشگاه، با نقد این رویکرد تأکید کرده است که بحث بر سر پوشش یا گرایش‌های عقیدتی افراد نیست، بلکه پرسش اصلی اینجاست که چگونه فردی بدون طی کردن مراحل ارتقای علمی، سوابق تدریس استاندارد و فعالیت‌های پژوهشی مستند، می‌تواند بر کرسی مدیریت یک نهاد تخصصی تکیه بزند.

وی همچنین از پاسخ‌های سطحی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان که به جای شفاف‌سازی علمی به مسائل غیرفنی پرداخته، انتقاد کرد.

ناظران امور آموزشی معتقدند که پس از تسلط دوباره طالبان، ساختار اداری دانشگاه‌ها به شدت تحت تأثیر انتصابات سیاسی قرار گرفته است.

این روند که در آن “تخصص” قربانی “وفاداری” می‌شود، نه تنها باعث کاهش انگیزه در بدنه علمی کشور شده، بلکه خطر تضعیف بنیادین سرمایه انسانی و اعتبار بین‌المللی نهادهای تحصیلی افغانستان را به همراه دارد.

تداوم این وضعیت، شکاف میان استانداردهای جهانی آموزش عالی و واقعیت‌های جاری در دانشگاه‌های کشور را بیش از پیش عمیق‌تر کرده است.

