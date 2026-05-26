به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، در پیامی به مناسبت «روز فرهنگ هزاره» تأکید کرد که محبت و وفاداری به اهلبیت(ع) در طول تاریخ، بخش جداییناپذیر هویت فرهنگی و تاریخی هزارهها بوده است.
او گفت این پیوند اعتقادی تنها به یک بخش خاص از جامعه هزاره محدود نمیشود، بلکه در میان طیفهای مختلف این جامعه، از شیعیان دوازدهامامی گرفته تا اسماعیلیه و اهلسنت، در آیینهای اجتماعی، سنتهای مذهبی و ادبیات شفاهی جایگاه برجستهای داشته است.
به گفته محقق، این تعلق خاطر در سنت نامگذاری نیز بهروشنی دیده میشود؛ بهگونهای که بسیاری از خانوادههای هزاره نام فرزندان خود را از میان نامهای ائمه(ع)، شخصیتهای واقعه کربلا و یاران اهلبیت(ع) برمیگزینند.
رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در ادامه با اشاره به برخی دورههای تاریخی گفت که همین نامهای منتسب به اهلبیت(ع) در مقاطعی به عاملی برای تبعیض اداری و اجتماعی تبدیل شده بود و شماری از شهروندان تنها به دلیل داشتن این نامها، از فرصتهای آموزشی و شغلی محروم میشدند.
محقق همچنین به روایتهایی از تاریخ افغانستان اشاره کرد و گفت در دوره خلافت اموی، هنگامی که لعن امام علی(ع) به سیاست رسمی حکومت تبدیل شده بود، مناطق هزارهنشین از اجرای این دستور سر باز زدند.
به گفته او، بخشهایی از بامیان، ارزگان، غزنی، زابل، میدان وردک و غور که تحت اداره حکومتهای محلی آلشنسب قرار داشتند، در برابر این سیاست ایستادگی کردند و همین مقاومت موجب فشارها و جریمههایی علیه این مناطق شد؛ روندی که تا دوره عمر بن عبدالعزیز ادامه یافت.
او در بخش دیگری از سخنانش به نقش هزارهها در جنبش سیاهجامگان خراسان به رهبری ابومسلم خراسانی نیز اشاره کرد و گفت که هزارهها در این حرکت تاریخی، که در سقوط خلافت اموی نقش مهمی داشت، سهم قابل توجهی ایفا کردند.
محقق همچنین از سنت دیرینه کتابخوانی در هزارستان یاد کرد و گفت که در شبهای زمستانی، آثاری چون «حمله حیدری»، شاهنامه فردوسی، غزلیات بیدل و دیوان حافظ در میان مردم رواج گسترده داشت و بخشی از فرهنگ شفاهی و ادبی جامعه هزاره را شکل میداد.
او تأکید کرد که این میراث ادبی و فرهنگی، در کنار هویت مذهبی، یکی از ارکان اصلی انسجام اجتماعی و تاریخی هزارهها به شمار میرود.
