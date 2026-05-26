به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ الکساندر بورتنیکوف، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB)، در نشست مقام‌های امنیتی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع اعلام کرد که گروه تروریستی داعش خراسان به شدت در حال جذب نیرو از میان شهروندان آسیای میانه و ایجاد شبکه‌های مخفی برای اجرای عملیات‌های تخریبی در منطقه است.

او با اشاره به خنثی‌سازی چندین طرح تروریستی بزرگ در روسیه، تاجیکستان و ازبکستان، تأکید کرد که ثبات در آسیای مرکزی بدون کنترل اوضاع افغانستان غیرممکن است.

بورتنیکوف همچنین با متهم کردن کشورهای غربی، به‌ویژه بریتانیا، به تلاش برای بهره‌برداری از بی‌ثباتی افغانستان جهت نفوذ در آسیای مرکزی، توسعه تماس‌های امنیتی مسکو با کابل را گامی ضروری برای ثبات منطقه توصیف کرد.

این در حالی است که ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، پیش‌تر از حضور حدود ۲۳ هزار جنگجوی خارجی در افغانستان خبر داده و آن را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه قلمداد کرده بود.

در همین راستا، ایلیا زیمین، پژوهشگر ارشد مؤسسه اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل روسیه، در تحلیلی هشدار داد که فقر فزاینده و ناامنی غذایی شدید در افغانستان، بستر مناسبی را برای جذب جوانان به گروه‌های تندرو فراهم کرده است.

وی با وجود انتقاد از ماهیت حکومت طالبان، آنان را نسبت به سایر گروه‌های مسلح، تهدید کمتری برای منطقه دانست و تعامل با کابل را یک ضرورت غیرقابل اجتناب خواند.

تحلیلگران معتقدند کمک‌های بشردوستانه و توسعه روابط اقتصادی مسکو با کابل، فراتر از یک اقدام انسانی، بخشی از یک راهبرد امنیتی پیشگیرانه است.

آمارهای اخیر نشان می‌دهند حجم تجارت دوجانبه تنها در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده و دیدارهای دیپلماتیک سطح بالا و حضور هیئت طالبان در مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ، نشان‌دهنده شتاب بی‌سابقه مسکو برای ادغام طالبان در معادلات منطقه‌ای است.

