به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام حمیدرضا گودرزی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به تفاوت زاویه دید انسانها نسبت به سود و زیان، اظهار داشت: سرمایه واقعی انسان، اعمال اوست و آنکه به ارث میبرد، فردوس و بهشت است. همانطور که شهید بهشتی(ره) فرمود «بهشت را به بها میدهند، نه به بهانه».
وی با استناد به فرمایش امام صادق(ع) که فرمودند به طول رکوع و سجده افراد نگاه نکنید که اینها عادت شده است، پنج نشانه اصلی دینداری را برشمرد و گفت: راستگویی و امانتداری دو علامت مهم ایمان است؛ انقلاب اسلامی امانت بزرگی است که با خون سیصد هزار شهید از جمله رهبر شهید و شهدای اخیر آبیاری شده است و باید مراقب آن باشیم.
وی وفای به عهد را از دیگر علامات ایمان دانست و گفت: مردم باید به عهدی که در پای صندوقهای رأی با شهدا بستهاند تا پایان وفادار بمانند.
وی با بیان اینکه صلهرحم و حسن خلق دو نشانه دیگر ایمان است، افزود: پیامبر(ص) فرمودند هرکس صلهرحم انجام دهد من محبت دیگران به او، وسعت در رزق، طول عمر و دخولش در بهشت را ضمانت میکنم؛ همچنین روایات زیادی در مذمت بداخلاقی و برکات خوشاخلاقی وارد شده است.
سخنران حرم مطهر با اشاره به امانت بودن انقلاب اسلامی، از دستگاههای نظارتی و قضایی خواست با «ترامپهای داخلی» یعنی احتکارکنندگان و گرانفروشان که باعث نارضایتی عمومی میشوند، برخورد قاطع کنند.
..........................
پایان پیام
نظر شما