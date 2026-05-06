موج ابراز ارادت به رهبر شهید ایران در کشمیر

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در هفتههای اخیر در نقاط مختلف شهر سرینگر و برخی شهرکهای کشمیر، بنرها و تابلوهایی با نام رهبر شهید ایران نصب شدهاند. با این حال، آنچه بیش از همه توجه مردم را جلب کرده، ورود این فضای عاطفی و انقلابی به آیینهای سنتی ازدواج در کشمیر است.
در یکی از تازهترین نمونهها سید زمان، جوانی از منطقه قدیمی سرینگر، عبارت «لبیک یا خامنهای» را بهصورت برجسته بر روی کارت دعوت مراسم ازدواج خود چاپ کرده است.
وی میگوید: «ازدواج روز شادی است، اما من میخواستم نام شهید خامنهای نیز در شادی من حضور داشته باشد. این کمترین کاری بود که میتوانستم انجام دهم.»
کارت دعوت او که با طراحی سنتی و خط اردو چاپ شده، در کنار جزئیات معمول مراسم، حامل شعاری است که در سالهای اخیر به نمادی از وفاداری و حمایت از محور مقاومت و انقلاب اسلامی تبدیل شده است.
اما این تنها جلوه این احساسات نیست. گزارشها و ویدیوهای منتشرشده از مراسمهای عروسی در کشمیر نشان میدهد که گروهی از زنان در بخشهای سنتی جشن، بهجای خواندن ترانههای رایج عروسی، نوحهها و سرودهایی در حمایت از انقلاب اسلامی ایران و در سوگ رهبر شهید ایران اجرا کردهاند.
در فرهنگ کشمیری، بخش مهمی از مراسمهای عروسی با آوازهای سنتی زنان موسوم به «ونوُن» همراه است؛ آوازهایی که معمولاً درباره شادی، دعا و زندگی مشترک خوانده میشوند. اما در هفتههای اخیر در برخی مراسمها مضامین سیاسی و مذهبی نیز وارد این آیینها شده و نام شهید آیتالله خامنهای و مفاهیم مرتبط با «شهادت» و «مقاومت» در این سرودها شنیده شده است.
ناظران محلی میگویند این تحولات نشاندهنده پیوند عاطفی بخشی از جامعه کشمیر با تحولات جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران است؛ پیوندی که اکنون حتی در شخصیترین و شادترین لحظات زندگی مردم نیز بازتاب پیدا کرده است.
برای بسیاری، کارت دعوت سید زمان تنها یک دعوتنامه عروسی نیست بلکه نمادی از دورانی است که در آن سیاست، احساسات مذهبی و آیینهای اجتماعی در کشمیر بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده شدهاند.
