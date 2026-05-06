به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور پیامی به همایش «حوزه انقلابی حوزه منتظر» شیراز صادر کرد. این پیام در اختتامیه همایش مذکور که امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت با حضور اساتید، طلاب و جمعی از مسئولان استانی در سالن شهید دستغیب حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) برگزار شد، قرائت شد. در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد والمن الله والصلاة والسلام علی رسول الله و لاسیما بقیه الله ارواحنا فداء

سلام و درود به پیشگاه شهیدان والامقام و امام شهیدان و سلف صالح حوزه‌های علمیه و روحانیت ارجمند به‎ویژه با تقدیم سلام و درود به ساحت قدسی امام و رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و شهدای عزیز جنگ سوم و به‌خصوص شهدای سرافراز استان فارس و شیراز فرهنگ‌ساز و نیز شهدای روحانیت آن استان تاریخی و بزرگان فرهنگی و دینی و ائمه جمعه پیشین از شهید آیت‌الله دستغیب تا آیت‌الله ایمانی و حائری شیرازی.

همایش حوزه انقلابی حوزه منتظر که سالانه در جوار شاهچراغ (ع) و با همت والای نماینده ارجمند ولی فقیه حضرت آیت‌الله دژکام و حوزه علمیه استان و با حضور علمای اعلام و نهادهای حوزوی و اساتید بزرگوار برگزار می‌شود، فرصتی مغتنم برای بازخوانی گذشته حوزه کهن و تاریخی شیراز و نقش امروز و آینده آن و رسالت آن در برابر انقلاب شکوهمند اسلامی و تحولات معطوف به زمینه‌سازی ظهور ولی‌الله الاعظم حضرت حجت‌بن الحسن العسکری ارواحنا فداء به‌شمار می‌آید.

ششمین حلقه از این همایش همزمان شده است با دو اتفاق بزرگ، نخست جنگ تاریخی، تمدنی و سرنوشت‌ساز سوم و دفاع بی‌نظیر ملت بزرگ و تاریخ‌ساز ایران عزیز و محور مقاومت و نیروهای مقتدر عزیز مسلح براساس اندیشه‌های امامین انقلاب و با راهبری و رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) و از سوی دیگر این مجمع نورانی و محفل آسمانی در سالروز صدور پیام «حوزه پیشرو و سرآمد» از سوی رهبر شهیدمان برای کنگره یکصدمین سالگشت احیای حوزه تاریخی و بیش از هزار ساله قم توسط مرحوم آیت‌الله حائری مهرجردی یزدی (ره) برگزار می‌شود.

با امعان نظر در آنچه بدان اشاره رفت، این همایش فاخر و شکوهمند می‌تواند نقطه عطف و سرآغازی برای تحکیم ارکان حوزه علمیه شیراز و فارس و پیشرو در آرمان‌های اسلامی و انقلابی و حوزوی در آن حوزه و سایر حوزه‌های علمیه و محورهای ذیل باشد:

یکم: حوزه شیراز از پیشینه‌ای درخشان و در مقاطعی از تاریخ دیرپای حوزه‌های علمیه در قله‌های بلند و رتبه‌های نخست قرار داشته است و از ویژگی‌های ممتازی برخوردار بوده است و نیز از آن خطه کاروان بزرگی از فقها و طلاب و فیلسوفان و متکلمان برخاسته‌اند و حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی در ایران و جهان از این میراث گرانبها بهره‌مند شده‌اند.

اینک این حوزه عزیز و ریشه‌دار با این همه ذخائر و پیشینه باید به نهضت نوینی قیام کند و با نگاهی معطوف به مفاهیم مهدویت و انتظار و با رویکردی تمدنی و برآمده از آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی به بازسازی و بالندگی و ارتقای خود بپردازد و مدیریت حوزه آن استان و نهادهای حوزوی و علما و اساتید و مدیران و طلاب و فضلای آن و شورای حوزه استان، نقشه راهی برای این «قیام‌الله» و «اعلاء کلمه الله» طراحی کند. در این مسیر طرح‌های گوناگون و برنامه‌های تحولی شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه در محضر شما است و می‌تواند راهنما باشد.

به حمدالله گام‌های ارزشمندی در این سال‌ها برداشته و جای آن است از سوی شورا و مدیریت حوزه استان و همه نهادها و مدیران و اساتید تقدیر و تشکر نمایم و اینک در آستانه آغاز دومین برنامه پنج ساله حوزه‌های علمیه می‌توان همه اهداف و پیشنهادها را در برنامه دوم حوزه استان فارس پیش‌بینی کرد، ان‌شاءالله.

دوم: اکنون فرصت مناسبی است که آن همایش به بازخوانی پیام حوزه پیشرو و سرآمد بپردازد و همه ما به تحقق محورهای آن اهتمام ورزیم. در راستای آن پیام، طرح‌ها و اقداماتی انجام پذیرفته و در حال انجام است و مناسب است گزارشی از آن در آن انجمن فرهیختگان حوزوی ارائه شود، اما عظمت و ابعاد پیام فراتر از این است و روح و جانمایه آن پی‌ریزی و اشاعه یک اندیشه متعالی و گفتمان شرقی و فهمی عمیق از منزلت و رسالت حوزه در جامعه و جهان معاصر و عصر انقلاب اسلامی است این فهم و فرهنگ و نگاه و بصیرت را باید در حوزه مهم بشمریم و برنامه‌ریزی نماییم.

سوم: نقش‌آفرینی و کنشگری فعال و هوشمندانه روحانیت و حوزه‌های علمیه و علمای اعلام به ویژه کاروان بزرگ طلاب و اساتید و فضلای جوان در جنگ سوم و رستاخیز بعثت بی‌نظیر ملت رشید ایران در سراسر کشور و آن استان سرافراز مایه تحسین و تقدیر و ابتهاج و امتنان است، اکنون وظیفه ما است که این بعثت اجتماعی و رستاخیز انقلابی را در همه میدان‌ها صیانت و عمق بخشیم و برای همه گزینه‌ها آماده باشیم و بر وظایف خود به مثابه حوزه پاسخگو و مطالبه‌گر بپردازیم و در همراهی با مردم و جوانان کوتاهی نورزیم و در ایفای رسالت تبلیغ، تبیین، روشنگری، انسجام‌بخشی، شورآفرینی و معرفت‌افزایی مجاهدت نماییم. به فضل‌الله و منه و کرمه.

در پایان از برگزارکنندگان ارجمند و شرکت‌کنندگان و مساهمت‌ورزان گرانقدر همایش و شورای حوزه علمیه استان و نهادهای حوزوی و دانشگاهی و فرهنگی و نماینده بزرگوار ولی فقیه و تولیت محترم آستان قدس حضرت شاهچراغ (ع) و امامزادگان واجب‌التعظیم و سایر عزیزان و سخنرانان قدردانی و سپاسگزاری و عذرخواهی می‌نمایم و از حضرت حق (جل و علی) کامیابی همایش را در دستیابی به اهداف آن و پیروزی و فتح مبین را برای جبهه اسلام و غلبه بر دشمنان اسلام خواستارم؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

