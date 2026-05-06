برگزاری مراسم بزرگداشت مقام معلم ویژه معلمان هدی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت مقام معلم ویژه معلمان مجتمع آموزشی تربیتی هدی با حضور خانم برقعی و جمعی از مدیران و مسئولان و معلمان این مجتمع در جوار حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

تمدن غرب، جاهلیت مدرن است؛ رسالت معلمان، تمدن‌سازی نوین اسلامی

در این مراسم، سرکار خانم دکتر سیده زهره برقعی، مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، ضمن تبریک هفته معلم، درود و صلواتی به شهدای جنگ تحمیلی، به‌ویژه سیدالشهدای جنگ، رهبر شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه فرستاد.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، یاد و خاطره اساتید و معلمان شهید به‌ویژه آیت‌الله شهید مطهری را گرامی داشت و گفت: این مکان مقدس یادآور پیمان عمیق بین علم، ایمان و تربیت است؛ سه حقیقتی که رسالت اصلی معلم بر پایه آن استوار است.

برقعی با اشاره به حدیثی از امام رضا علیه‌السلام که «دوست هر انسان، عقل او و دشمن وی، جهل او است»، خاطرنشان کرد: گاهی علم، خود حجاب اکبر و مایه غرور می‌شود، اما اندیشه و تفکر است که انسان را می‌سازد.

وی با اشاره به مفهوم «جاهلیت» در قرآن تصریح کرد: جاهلیت، یک دوره زمانی خاص نیست، بلکه یک بینش و جهان‌بینی است. آنچه امروز در غرب می‌بینیم - ابتذال، هرج‌ومرج اخلاقی و ابزار شدن زنان - تمدن نیست، بلکه جاهلیت مدرن، جاهلیت ثانی یا جاهلیت قرن ۲۱ است.

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها خطاب به معلمان، تأکید کرد: کلاس‌های درس تنها با کتاب باز نمی‌شوند، بلکه گاهی آینده یک ملت با نشان دادن ویژگی‌های تمدن نوین اسلامی در کلاس‌ها رقم می‌خورد. اگر خواهان نقش‌آفرینی در تمدن نوین اسلامی هستیم، باید افرادی لایق آن تمدن تربیت شوند و اگر دانش‌آموزی دچار تفکر جاهلی و خطای محاسباتی شود، نباید انتظار تمدن داشت.

برقعی با اشاره به بیانات رهبر شهید در بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: رهبر شهیدمان، الگوی سوم زن مسلمان و زن تراز انقلاب اسلامی را به خوبی تبیین کرده‌اند.

وی افزود: اکنون بانوان مطیع و مقتدر ضمن تجدید بیعت با رهبر جدید، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، باید مسیر دستاوردهای مکتب امامین انقلاب را در عرصه زن و خانواده پیگیری کنند و دختران را با سبک زندگی مؤمنانه و مقتدر در عرصه علم و اخلاق تربیت نمایند.

برقعی در پایان با تأکید بر نقش جهادی معلمان در شصت روز اخیر، از خداوند طول عمر رهبر معظم انقلاب را مسئلت کرد و ابراز امیدواری نمود که معلمان مجتمع هدی با حفظ بیداری و آگاهی، همچون گذشته پیشران باشند و دستاوردهای مهارتی و معارفی برای دانش‌آموزان در سطوح مختلف رقم زنند و برگ زرین دیگری بر افتخارات مجتمع هدی بیفزایند.

مدیر مجتمع هدی: تبیین جایگاه معلم تراز انقلاب اسلامی

جناب آقای علیرضا رحیمی مدیر مجتمع آموزشی تربیتی هدی در این مراسم، با تبیین جایگاه معلم تراز انقلاب اسلامی، از تربیت نسلی با هویت اسلامی-ایرانی و نگاه جهانی برای نیم‌قرن دوم انقلاب سخن گفت و تأکید کرد: امروز جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا، دنیا را تحریم کرده است.

مدیر مجتمع آموزشی تربیتی هدی، در این مراسم ضمن عرض سلام و درود بر رهبر شهید انقلاب و استاد شهید مطهری، با قدردانی از حضور خانم دکتر برقعی و مدیران و مسئولان جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها و همچنین مدیر کل آموزش و پرورش ناحیه ۴ قم، و مدیران، معاونان و مربیان مجتمع هدی، این مجموعه را یکی از مجموعه‌های با صلابت و ارزشی در عرصه تعلیم و تربیت کشور دانست که جمع کثیری دنبال الگوبرداری از آن هستند.

رحیمی با اشاره به هفته گرامیداشت مقام معلم تصریح کرد: به مقام معلم از دو رویکرد نگاه می‌شود؛ یکی جایگاه معلم که از سوی دولتمردان، والدین و دانش‌آموزان ارزش‌گذاری می‌شود و دیگری وظیفه خود معلم. معلم باید خود را در یک کفه ترازو و در کفه دیگر آموزه‌های دینی قرار دهد و تلاش کند تمام شاخص‌های جمهوری اسلامی را دارا باشد.

وی ادامه داد: حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «اساس عالم بر تعلیم انسان است»؛ آموزه‌های دینی عالم برای انسان و همه هستی در خدمت انسان است. این عالم معلمانی دارد که انبیا و اولیا هستند و مربی و معلم کل جهان، حق تعالی است.

مدیر مجتمع آموزشی تربیتی هدی خطاب به معلمان، تصریح کرد: شما معلمان باید صفات خداوند را در وجود خود جستجو کنید، خود را در برابر آیات قرآن قرار دهید و برای شناسایی شاخص‌های یک معلم از آیات قرآن بهره‌مند شوید.

وی با بیان تفاوت‌های نیم‌قرن اول جمهوری اسلامی با نیم‌قرن دوم آن، افزود: ما از روز اول جمهوری اسلامی مورد تحریم واقع شدیم. امروز، جمهوری اسلامی به برکت خون امام شهید و شهدای عزیز، ما هستیم که دنیا را تحریم کرده‌ایم.

رحیمی تأکید کرد: دانش‌آموزی که امروز تربیت می‌شود برای نیم‌قرن دوم تربیت می‌شود؛ انسانی که جهانی فکر کند و جهانی عمل کند. ما باید انسان‌هایی تربیت کنیم که به همه انسان‌ها، انسانی بنگرد، یادگیری علم را حق تمام آدم‌ها بداند و کرامت همه انسان‌ها را حفظ کند.

وی بیان داشت: هویت دانش‌آموزان ما باید هویت اسلامی-ایرانی باشد و اهداف بلند انقلاب اسلامی را پیش ببرد. باید این نکات را با هم عملیاتی کرده و در مجتمع اجرا کنیم.

گفتنی است از برنامه‌های اجرا شده در این مراسم می‌توان به زیارت مزار مطهر شهید آیت‌الله مطهری و شهید دکتر لاریجانی، اجرای طرح «معلم سلام»، قرائت میثاق‌نامه و بیعت معلمان، مربیان و کارکنان مجتمع هدی، پخش کلیپ شهدای میناب و فعالیت‌های شبانه مجتمع در موکب جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، اهدای هدایا به کارکنان، قدردانی از مدیر محترم جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها و صرف نهار در مهمانسرای بانوی کرامت اشاره کرد.

