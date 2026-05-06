به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا بیان کرد: طرحهای مطرحشده از سوی ترامپ صرفاً رویکردی تازه نیست، بلکه ادامه سیاستهای فشار حداکثری از بیرون و نیز تحریک آشوب از درون است. این سیاستها پیشتر نیز در دورههای مختلف رؤسای جمهور آمریکا، چه دموکرات و چه جمهوریخواه دنبال شده است.
وی افزود: در این چارچوب، مجموعهای از اقدامات شامل بهکارگیری گروههای معاند و اپوزیسیون، جریانات تجزیهطلب و حتی گروههای تروریستی، ذیل یک رویکرد جنگ ترکیبی و هیبریدی به کار گرفته شده است.
کنعانی مقدم با اشاره به سابقه این نوع اقدامات، به تلاشهای تجزیهطلبانه در اوایل انقلاب اسلامی بهویژه در مرزهای غربی کشور پرداخت و گفت: این روند بهعنوان عاملی زمینهساز بروز جنگ عراق علیه ایران و ادامه جنگ هشتساله تحمیلی مطرح شد.
وی همچنین اظهار کرد: به نظر میرسد ترامپ پس از ناکامی یا کاهش کارآمدی در برخی اقدامات منطقهای، و همچنین در پی تأثیرپذیری از توانمندی نیروهای نیابتیاش، بار دیگر به روشهای سنتی خود یعنی حمایت از گروههای تروریستی و تجزیهطلب روی آورده است.
این کارشناس در ادامه یادآور شد: برخی نمونهها از اقدامات پیشین شامل ارسال سلاح برای گروههای معاند و تجزیهطلب بوده که بخشی از آنها در قالبهای گوناگون جابهجا شده و بخشی دیگر نیز در بررسیهای امنیتی شناسایی شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در عملیاتهای اخیر تلاش شده است مراکز تجمع و پایگاههای مشترک مرتبط با جریانهای مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی که با گروههای تجزیهطلب همکاری داشتند هدف قرار گیرد و در پی آن، اختلال قابلتوجهی ایجاد شود.
کنعانی مقدم تأکید کرد: این جریانها بهطور معمول توان اجرای تحرکات بزرگ و نظامی را ندارند و بیشتر به اقدامات خرابکارانه از جمله بمبگذاری، عملیات انتحاری و ترور متکی هستند.
وی با اشاره به وضعیت کنترل مرزها، گفت نیروهای مسلح ایران برای مقابله با این تهدیدات تدابیر خاصی دارند.
کنعانی مقدم در پایان، هوشیاری و بیداری مردم و حضور آنها در صحنه را عامل مهم در مهار این توطئهها دانست و با یادآوری تجربههای گذشته، بر ضرورت مراقبت از تبدیل شدن این رخدادها به عامل ایجاد مزاحمت برای مردم و شکلگیری ناآرامیهای سیاسی تأکید کرد.
