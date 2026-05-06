نقشه براندازی نظام اسلامی ایران با درایت مردم خنثی شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سردار بهمن کارگر امروز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران افزود : پشتیبانی ملت از میدان و ایستادگی مردم در خیابانها توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی را در نطفه خفه کرد.
وی با اشاره به دشمنی ۴۷ ساله استکبار جهانی با محوریت آمریکای جنایتکار و همدستی رژیم جعلی اسرائیل، افزود: دشمن نقشه براندازی نظام را در سر میپروراند، اما به برکت خون قائد امت و هدایتهای آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و اتحاد مردم، این نقشه خنثی و دشمن مجبور به عقبنشینی شد.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت ضمن قدردانی از دولت و مجلس شورای اسلامی برای دغدغه مندی در رفع مشکلات مردم، خاطرنشان کرد: مسوولان باید بیش از پیش قدردان ملت مقتدر و بصیر ایران اسلامی باشند.
کارگر با بیان اینکه دنیا متحیر قدرت دفاعی ایران اسلامی است، گفت: تحلیلگران آمریکایی از جمهوری اسلامی بهعنوان قدرت چهارم دنیا یاد میکنند و این عظمت مرهون خون پاک شهدا و ایثار خانوادههای معظم این مردان خدایی است.
وی از ایجاد «معراج شهدا» در استانهای مختلف کشور خبر داد و افزود: ثبت اسناد جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه با قوت در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت کشور در حال پیگیری است.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به اینکه در موقعیتی قرار داریم که در تاریخ ایران و اسلام استثنایی است، بیان کرد: اگر از حماسه تاریخی حضور مردم بهرهبرداری نکنیم، معلوم نیست این موهبت الهی دوباره تکرار شود. مطالبه مردم از مسئولان این است که به هیچ وجه نباید در مواضعمان مسامحه یا مصالحهای از موضع ضعف صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه دشمن آرزوی نابودی ایران اسلامی را به گور میبرد، گفت: شکست توطئههای استکبار جهانی و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهدا و ایثارگران است.
در این مراسمی احمد برسلانی بهعنوان مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران معارفه و از زحمات محمدحسن سلامی قدردانی شد.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما