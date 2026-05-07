برگزاری اولین جلسه سال ۱۴٠۵ ستاد اربعین عراق در نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ باحضور نماینده ولی فقیه آیت الله سیدمجتبی حسینی، سفیر و رئیس ستاد اربعین در عراق، محمد کاظم آل صادق و سرکنسولهای نجف، کربلا، بصره، اربیل، سلیمانیه و دیگر قرار گاهها و کمیتههای مربوطه در شهر نجف اشرف اولین نشست اربعینی ۱۴٠۵ برگزار شد.
در جریان این جلسه که فرماندهان قرارگاهها، مسئولین کمیتههای مختلف، نمایندگان سایر سازمانها (هلال احمر، رایزنی فرهنگی، حج و زیارت) و نمایندگانی از وزارت امور خارجه و وزارت کشور نیز حضور داشتند، برنامه ریزیها برای برگزاری باشکوه اربعین ۱۴٠۵ و سازماندهی حمل ونقل و تردد زوار ایرانی در این رویداد تمدن ساز آغاز شد.
در ابتدای این جلسه، سفیر ایران در عراق، ضمن گرامی داشت یاد شهدایی که در اربعینهای گذشته در خدمت زوار امام حسین بودند، گفت: «ضرورت دارد تا با شناسایی کاستیهای سالهای گذشته، نسبت به رفع آنها تا اربعین پیش رو گام برداشته شود.
آل صادق با اشاره به شهادت رهبر انقلاب و قائد امت، پیش بینی کردند که امسال چنانچه جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی خاتمه یابد، شمار زائران ایرانی مشارکت کننده در اربعین با وجود گرمای هوا افزایش یابد.
در ادامه، آیت الله سید مجتبی حسینی، با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، تاکید کردند که اربعین امسال در سایه عمق همدردی ملت عراق با ملت ایران، جلوه ویژه ای از همبستگی دو ملت را به نمایش خواهد گذاشت.
وی در ادامه با مهم دانستن هماهنگی میان دستگاهها بر برگزاری با شکوهتر اربعین و نقش آن در قدرت گرفتن محور مقاومت تاکید کردند.
طی این نشست با هم اندیشی مسئولین قرارگاه، دستگاههای مختلف و سفیر و سرکنسولها، اقدامات ضروری برای تسهیل تردد زوار به ایران، تامین نیازمندیهای آنها در طول مسیر (به ویژه آب و یخ)، ساماندهی ترددها در داخل عراق تا شهرهای زیارتی و همچنین موضوع بیمه و تسریع در مداوای مجروحین و انتقال فوت شدگان مورد بررسی قرار گرفت.
