برگزاری نخستین جلسه ستاد اربعین عراق در نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نشست اربعینی سال جاری میان ایران و عراق با حضور نماینده رهبر ایران، محمد کاظم آل صادق سفیر و رئیس ستاد اربعین در عراق و سرکنسول‌های نجف، کربلا، بصره، اربیل، سلیمانیه و دیگر قرارگاه‌ها و کمیته‌های مربوطه در شهر نجف اشرف برگزار شد.

در جریان این جلسه که فرماندهان قرارگاه‌ها، مسئولین کمیته‌های مختلف، نمایندگان سایر سازمان‌ها (هلال احمر، رایزنی فرهنگی، حج و زیارت) و نمایندگانی از وزارت امور خارجه و وزارت کشور ایران نیز حضور داشتند، برنامه ریزی‌ها برای برگزاری باشکوه اربعین ۱۴٠۵ و سازماندهی حمل ونقل و تردد زوار ایرانی در این رویداد تمدن ساز آغاز شد.



