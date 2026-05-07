مراسم بزرگداشت مقام رهبر شهید انقلاب با حضور علمای محلی در بلوچستان پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مجلس وحدت مسلمین، منطقه نصیرآباد، مراسم مجلس عزاداری به مناسبت چهلم رهبر معظم حضرت آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای برگزار شد.

در این مجلس، حجت‌الاسلام مقصود علی دومکی بلوچ (دبیر مرکزی نشر و اشاعت مجلس وحدت مسلمین پاکستان)، حجت‌الاسلام سهیل اکبر شیرازی (رئیس استانی بلوچستان)، حجت‌الاسلام سید ظفر عباس شمسی (رئیس پیشین استان)، سید عبدالقادر شاه (دبیرکل استانی) و سید بهار علی شاه (رئیس منطقه‌ای) به ایراد سخن پرداختند. حجت‌الاسلام مقصود علی دومکی بلوچ در سخنان خود اظهار داشت که زندگی رهبر شهید سراسر در راه جهاد فی سبیل‌الله و مبارزه با فرعون‌ها و یزیدهای زمان سپری شد.

وی افزود: ایشان با رهبری فکری انقلاب اسلامی، در برابر قدرت‌های استکباری دشمن اسلام با استقامت ایستادگی کردند۔ وی همچنین اعلام کرد که در تاریخ ۱۳ ژوئن، بنا بر فراخوان رهبر وحدت، حجت‌الاسلام آقای ناصر عباس جعفری و دیگر علما و بزرگان، کاروان‌هایی از سند، بلوچستان و سراسر کشور به سوی مینار پاکستان در لاهور حرکت خواهند کرد تا مردم عشق و ارادت خود را به رهبر بزرگ خویش ابراز نمایند.

در ادامه، حجت‌الاسلام سهیل اکبر شیرازی بیان کرد که رهبر معظم، فقیهی برجسته، مجتهدی عالی‌مقام، عالمی مجاهد و رهبری انقلابی بودند که طی سالیان طولانی، امت اسلامی را در مسیر صحیح هدایت نمودند.

همچنین حجت‌الاسلام سید ظفر عباس شمسی در سخنان خود گفت که رهبر مسلمانان، شهید سید علی خامنه‌ای، امروز به عنوان رهبر محبوب امت اسلامی شناخته می‌شوند و ولایت فقیه، نعمتی الهی برای بشریت است.

