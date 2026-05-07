حضور سلایق گوناگون در تجمعات لازم است/ از تضییع حق الناس در تجمعات مردمی پرهیز شود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ در حالی که بیش از شصت شب و روز از حضور مردم در خیابانها برای دفاع از اسلام و ایران میگذرد این حرکت ایمانی همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است و بلکه ابعاد تازهای مییابد و نگاهها را در سطح ملی و بینالمللی به خود معطوف داشته است.
مشهدالرضا به عنوان دومین شهر بزرگ ایران و پایتخت معنوی کشور در این مسیر با تلاش و توسل مردم مؤمن خود به ساحت حضرت رضا علیهالسلام، صحنهها و جلوههای بدیعی را در عرصه مقاومت خلق کردند. در نخستین ساعات و شبهای بعد از آغاز تجاوز دشمن به میهن اسلامی و شهادت امام امت، دهها میدان و صدها محله در مشهد شاهد اجتماع خودجوش و بیسابقه مردم شد که همچنان ادامه دارد.
همزمان علماء و روحانیون حوزه علمیه مشهد نیز همگام با مردم و در کنار آنها به وظایف تبلیغی پرداختند و به تقویت اجتماعات پرداختند. در این رابطه با حجتالسلام و المسلمین نظافت یزدی که با حکم امام شهید انقلاب، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان میباشد و سالها است در عرصه تربیتی از چهرههای شناخته شده کشور به شمار میآید گفتگو کردیم.
حجتالاسلام و المسلمین نظافت در ابتدا با ابراز شکرگذاری و سپاس از همت مردم برای حضور مستمر در خیابانها آن را شایسته قدردانی و تکریم و ارادت دانست و بعثت مردم در این شبها را پدیدهای امیدبخش توصیف کرد که باید ابعاد آن را شناخت.
وی افزود: حضور مردم در محلات و خیابانها در همه جای کشور موجب دیده شدن پیام آنان در دنیا و حقانیت ایران در این جنگ نابرابر شده است و اکنون پرچم ایران نه تنها در مشهد و دیگر شهرها و روستاهای کشور بلکه در دنیای اسلام و حتی پایتختهای اروپایی نیز به اهتزار درمیآید و از عراق و پاکستان گرفته تا اسپانیا و انگلستان و دیگر کشورها شاهد همبستگی فعالان صلح با ملت ایران هستیم.
این استاد برجسته معارف نهجالبلاغه، حضور مخلصانه مردم در خیابانها را یک عبادت برشمرد و خواستار تداوم و حفظ آن تا پایان جنگ شد.
وی با بیان اینکه حضور مردم کشور را بیمه میکند تأکید کرد: این حضور برای رزمندگان و دولتمردان پشتوانه بزرگی به حساب میآید و موجب آبرو و سربلندی برای مملکت شده است.
استاد اخلاق و تربیت یادآور شد مطابق احادیث هر کار خوب و خیری ممکن است دچار آفات و آسیبهایی شود و شیطان به آن طمع میکند و اگر نتواند مانع از اقدام خیر شود آن را مختل میسازد لذا نسبت به امر مهم حضور در خیابانها نیز باید نکاتی را جهت حفظ سلامت و تعالی این عبادت مد نظر قرار داد.
وی ایجاد مزاحمت صوتی توسط شرکتکنندگان و موکبها در محلات را از مصادیق آسیبهایی عنوان کرد که ممکن است مانع برکت تجمعات شود و لازم است نسبت به آن توجه داشت که در ساعات پایانی شب آسایش همسایگان سلب نگردد. ایشان همچنین عدم ایجاد ترافیک و مانع در عبور و مرور مردم را از دیگر مسائلی دانست که در شبهای تجمع باید نسبت به آن اهتمام داشت و نگذاشت تا اختلالی در زندگی مردم ایجاد گردد و عامل نفرت و عصبانیت شود.
این کارشناس برنامه تلویزیونی سمت خدا، متذکر شد باید از فرصت تجمعات شبانه برای دعوت از دیگران به جمع اهالی انقلاب استفاده کرد و افراد بیشتری را به این حرکت اضافه نمود و زیر چتر انقلاب آورد. حال برخی از این فرصت استفاده نمیکنند بلکه ممکن است افرادی با رفتارهای نسنجیده ضد تبلیغ بوجود بیاورند. از این رو باید تلاش کنیم در تجمعات شبانه، افراد بیشتری را دعوت به حضور کنیم و سلایق گوناگون را علاقهمند به شرکت نماییم.
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان گفت: طرح مسائل اختلافی به بهانههای گوناگون سیاسی یا مذهبی موجب از بین رفتن شکوه و ابهت تجمعات میشود چرا که قرآن میفرماید «ولاتنازعوا وتفشلوا وتذهب ریحکم».
وی خاطرنشان کرد: پرهیز از اسراف در تجمعات مهم است و باید همچنان گردهمآیی و حضور مردم کم مئونه باشد. در آموزههای ما آمده است: «المؤمن، قلیل المئونة وکثیر المعونة»؛ لذا باید کم خرج بود اما کمک به دیگران و جامعه زیاد باشد. شرایط کشور حساس است و نیاز به استقامت دارد. مثلا قبلا گفتهایم برای کاهش مصرف سوخت خوب است کاروان خودرویی نباشد و به جایش به همین تجمعات اهتمام داشت. تجمعی که موجب بصیرت و ایمان بیشتر باشد. تجمعی که با توسل و استغاثه همراه باشد و انسجام را بیشتر گرداند. از این رو باید خرج کشور را از هر لحاظ پایین آورد و به اصلاح الگوی مصرف که دغدغه رهبر شهید انقلاب بود پرداخت و آن را فراموش نکرد. زیرا ممکن است در آینده وضعیت دشوارتری برای مملکت بوجود بیایید از این روز باید استقامت جامعه را بالا برد و آسیبهای مانند اسراف و هزینه زیاد را از بین برد.
