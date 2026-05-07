حضور سلایق گوناگون در تجمعات لازم است/ از تضییع حق الناس در تجمعات مردمی پرهیز شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ در حالی که بیش از شصت شب و روز از حضور مردم در خیابان‌ها برای دفاع از اسلام و ایران می‌گذرد این حرکت ایمانی همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است و بلکه ابعاد تازه‌ای می‌یابد و نگاه‌ها را در سطح ملی و بین‌المللی به خود معطوف داشته است.

مشهدالرضا به عنوان دومین شهر بزرگ ایران و پایتخت معنوی کشور در این مسیر با تلاش و توسل مردم مؤمن خود به ساحت حضرت رضا علیه‌السلام، صحنه‌ها و جلوه‌های بدیعی را در عرصه مقاومت خلق کردند. در نخستین ساعات و شب‌های بعد از آغاز تجاوز دشمن به میهن اسلامی و شهادت امام امت، ده‌ها میدان و صدها محله در مشهد شاهد اجتماع خودجوش و بی‌سابقه مردم شد که همچنان ادامه دارد.

همزمان علماء و روحانیون حوزه علمیه مشهد نیز همگام با مردم و در کنار آنها به وظایف تبلیغی پرداختند و به تقویت اجتماعات پرداختند. در این رابطه با حجت‌السلام و المسلمین نظافت یزدی که با حکم امام شهید انقلاب، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان می‌باشد و سالها است در عرصه تربیتی از چهره‌های شناخته شده کشور به شمار می‌آید گفتگو کردیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین نظافت در ابتدا با ابراز شکرگذاری و سپاس از همت مردم برای حضور مستمر در خیابان‌ها آن را شایسته قدردانی و تکریم و ارادت دانست و بعثت مردم در این شب‌ها را پدیده‌ای امیدبخش توصیف کرد که باید ابعاد آن را شناخت.

وی افزود: حضور مردم در محلات و خیابان‌ها در همه جای کشور موجب دیده شدن پیام آنان در دنیا و حقانیت ایران در این جنگ نابرابر شده است و اکنون پرچم ایران نه تنها در مشهد و دیگر شهرها و روستاهای کشور بلکه در دنیای اسلام و حتی پایتخت‌های اروپایی نیز به اهتزار درمی‌آید و از عراق و پاکستان گرفته تا اسپانیا و انگلستان و دیگر کشورها شاهد همبستگی فعالان صلح با ملت ایران هستیم.

این استاد برجسته معارف نهج‌البلاغه، حضور مخلصانه مردم در خیابان‌ها را یک عبادت برشمرد و خواستار تداوم و حفظ آن تا پایان جنگ شد.

وی با بیان اینکه حضور مردم کشور را بیمه می‌کند تأکید کرد: این حضور برای رزمندگان و دولتمردان پشتوانه‌ بزرگی به حساب می‌آید و موجب آبرو و سربلندی برای مملکت شده است.

استاد اخلاق و تربیت یادآور شد مطابق احادیث هر کار خوب و خیری ممکن است دچار آفات و آسیب‌هایی شود و شیطان به آن طمع می‌کند و اگر نتواند مانع از اقدام خیر شود آن را مختل می‌سازد لذا نسبت به امر مهم حضور در خیابان‌ها نیز باید نکاتی را جهت حفظ سلامت و تعالی این عبادت مد نظر قرار داد.

وی ایجاد مزاحمت صوتی توسط شرکت‌کنندگان و موکب‌ها در محلات را از مصادیق آسیب‌هایی عنوان کرد که ممکن است مانع برکت تجمعات شود و لازم است نسبت به آن توجه داشت که در ساعات پایانی شب آسایش همسایگان سلب نگردد. ایشان همچنین عدم ایجاد ترافیک و مانع در عبور و مرور مردم را از دیگر مسائلی دانست که در شب‌های تجمع باید نسبت به آن اهتمام داشت و نگذاشت تا اختلالی در زندگی مردم ایجاد گردد و عامل نفرت و عصبانیت شود.

این کارشناس برنامه تلویزیونی سمت خدا، متذکر شد باید از فرصت تجمعات شبانه برای دعوت از دیگران به جمع اهالی انقلاب استفاده کرد و افراد بیشتری را به این حرکت اضافه نمود و زیر چتر انقلاب آورد. حال برخی از این فرصت استفاده نمی‌‎کنند بلکه ممکن است افرادی با رفتارهای نسنجیده ضد تبلیغ بوجود بیاورند. از این رو باید تلاش کنیم در تجمعات شبانه، افراد بیشتری را دعوت به حضور کنیم و سلایق گوناگون را علاقه‌مند به شرکت نماییم.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان گفت: طرح مسائل اختلافی به بهانه‌های گوناگون سیاسی یا مذهبی موجب از بین رفتن شکوه و ابهت تجمعات می‌شود چرا که قرآن می‌فرماید «ولاتنازعوا وتفشلوا وتذهب ریحکم».

وی خاطرنشان کرد: پرهیز از اسراف در تجمعات مهم است و باید همچنان گردهمآیی و حضور مردم کم مئونه باشد. در آموزه‌های ما آمده است: «المؤمن، قلیل المئونة وکثیر المعونة»؛ لذا باید کم خرج بود اما کمک به دیگران و جامعه زیاد باشد. شرایط کشور حساس است و نیاز به استقامت دارد. مثلا قبلا گفته‌ایم برای کاهش مصرف سوخت خوب است کاروان خودرویی نباشد و به جایش به همین تجمعات اهتمام داشت. تجمعی که موجب بصیرت و ایمان بیشتر باشد. تجمعی که با توسل و استغاثه همراه باشد و انسجام را بیشتر گرداند. از این رو باید خرج کشور را از هر لحاظ پایین آورد و به اصلاح الگوی مصرف که دغدغه رهبر شهید انقلاب بود پرداخت و آن را فراموش نکرد. زیرا ممکن است در آینده وضعیت دشوارتری برای مملکت بوجود بیایید از این روز باید استقامت جامعه را بالا برد و آسیب‌های مانند اسراف و هزینه زیاد را از بین برد.

...........

پایان پیام