۶ کودک بر اثر انفجار مین در افغانستان زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی پلیس طالبان در استان میدان‌وردک افغانستان اعلام کرد که ۶ کودک در اثر انفجار مین در شهرستان دایمیرداد این استان زخمی شدند.

بر اساس خبرنامه این فرماندهی، انفجار عصر چهارشنبه (۱۶ اردیبهشت) در منطقه اورمل، هنگام بازی با یک مین دستی منفجرنشده رخ داده است.

کودکان زخمی به بیمارستان دولتی میدان‌وردک منتقل شده‌اند و وضعیت سه نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

روز قبل از این حادثه نیز در دو انفجار مشابه در استان‌های ننگرهار و پروان، دو کودک جان باختند و ۴ کودک دیگر زخمی شدند.

این حوادث در حالی ادامه دارد که افغانستان همچنان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به مین و مهمات منفجرنشده است. طبق گزارش‌های اداره هماهنگی امور مین (DMAC) و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۱۷ حادثه انفجاری در این کشور ثبت شده که منجر به ۴۶۷ قربانی (۹۲ کشته و ۳۷۵ زخمی) شده است. کودکان حدود ۷۰ درصد قربانیان را تشکیل می‌دهند.

این آمار نشان‌دهنده ادامه بحران انسانی جدی در افغانستان است؛ جایی که کودکان اغلب هنگام بازی، چرای دام یا جمع‌آوری ضایعات فلزی، قربانی می‌شوند. بیش از ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع از اراضی افغانستان هنوز آلوده به مین و مواد انفجاری است و عملیات پاکسازی به دلیل محدودیت‌های مالی بسیار کند پیش می‌رود.

..............

پایان پیام/