مدودف: خودداری اروپا از جنگ با ایران، طلسم ۱۰۰ ساله اتحاد با آمریکا را شکست/ آلمان در مسیر دیکتاتوری نظامی و احیای نازیسم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیمیتری مدودف روز پنجشنبه در یادداشتی برای شبکه راشا تودی (آر تی) روسیه افزود: تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج ایالات متحده از ناتو و سخنان جی دی ونس معاون وی در مورد از دست دادن هویت اروپا (در مصاحبه با فاکس نیوز) همراه با خودداری کشورهای اروپایی از پیوستن مستقیم به تجاوز علیه ایران و شرکت در عملیات «رفع انسداد نظامی» (و سپس مسدود کردن) تنگه هرمز، اروپا و آمریکا را به شکلی بی‌سابقه در ۱۰۰ سال گذشته از هم جدا کرده است.

وی ادامه داد: این تحول نشان می‌دهد که «استقلال استراتژیک» اروپا، که لیبرال‌ها آرزوی آن را دارند، بسیار نزدیک‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد؛ اما پرسش اصلی این است که چه کسی دستور کار آینده را در اروپای بی‌دندان (فاقد قدرت نظامی) و سرد (بی‌تفاوت در قبال بحران‌های جهان) امروز تعیین خواهد کرد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه خاطرنشان کرد: آلمان تلاش دارد که در اتحادیه اروپا نقش رهبری را ایفا کند و در این میان، تلاش‌های این کشور و این اتحادیه علیه عملیات نظامی روسیه در اوکراین به نتیجه نرسیده است.

وی ادعا کرد: آلمان که خود را مسلح می‌کند و سنت‌های نازی را احیا می‌کند، خود را به هیچ معاهده بین‌المللی پایبند نخواهد کرد و آنها را «کاغذ پاره» می‌داند و بنابراین، به این شکل، خطری برای همه همسایگان خود ایجاد می‌کند.

رئیس‌جمهور سابق روسیه خاطرنشان کرد: مسکو تحت هیچ شرایطی نباید اجازه تکرار حمله آلمان بدون اعلام جنگ در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ (یکم تیر ۱۳۲۰) را بدهد؛ برای کشور ما، مهمترین چیز جلوگیری از فاجعه ۱۹۴۱ است.

وی تصریح کرد: باید بپذیریم که آلمانی‌ها دقیقاً همان شبکه‌ای که آن زمان در امتداد محورهای اصلی عملیاتی آماده می‌کردند، امروز دنبال می‌کنند. نظامی‌سازی آلمان منجر به این می‌شود که روسیه نه تنها نیروهای مسلح آماده جنگ را داشته باشد بلکه نگاه آنها را معطوف به تهدیدها از سمت غرب کند.

مدودف افزود: کشور آلمان که به نظامی‌گری بازگشته است، نه برای اتحادیه اروپا و نه برای روسیه فایده‌ای ندارد و خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی است.

این سیاستمدار برجسته روس ادعا کرد: آلمان به تدریج به سمت یک مدل سیاسی نزدیک به یک دیکتاتوری نظامی در حال حرکت است. آلمان به دنبال تثبیت نقش خود به عنوان رهبر نظامی - سیاسی اتحادیه اروپا است تا به گونه‌ای سرمایه‌گذاری‌های ژئوپلیتیکی «ناموفق» خود را در درگیری اوکراین جبران کند.

مدودف در ادامه دو سناریو را در تعاملات مسکو – برلین متصور شد: یا آلمان مسیر نظامی‌سازی را دنبال می‌کند و با فروپاشی خود روبه‌رو می‌شود؛ یا پس از هوشیاری، وارد گفتگوی سازنده با روسیه خواهد شد؛ «هر دو سناریو برای ما قابل قبول است. تصمیم با آلمان است.»

این مقام روس در ادامه با اشاره به خلف وعده غرب درباره عدم گسترش ناتو به غرب یادآور شد: اگر وعده‌ای که در آن زمان در مورد عدم گسترش ناتو «نه یک اینچ به شرق» داده شد، به موقع در یک سند رسمی اعلام شده بود، در شرایط امروز، غربی‌ها به راحتی آن را به سطل زباله می‌انداختند.

